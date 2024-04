Las redes arden con la celebración de Iker Casillas en el gol de Bellingham al Barcelona

Una leyenda del Real Madrid está siendo protagonista indirecta de las reacciones de los aficionados tras el Clásico que dejó a los de Ancelotti agarrando prácticamente con las dos manos el título de Liga. En las últimas horas se ha hecho viral un vídeo de Iker Casillas, ex capitán y ex portero blanco (para muchos el mejor de la historia del club), en el que se le ve reaccionando al gol de Bellingham en el descuento, que supuso la victoria del Real Madrid ante el FC Barcelona.

La imagen llama poderosamente la atención por lo comedida de la celebración de alguien tan madridista como Casillas. Una sonrisa, un escueto aplauso y unas palabras para festejar el gol que supone prácticamente la 36ª Liga para los de Concha Espina. «Muy contento porque la Liga queda prácticamente sentenciada», dijo el ex portero del Real Madrid y de la selección española tras concluir el partido.

El festejo contenido de la leyenda blanca puede venir porque se encontraba de viaje representando a La Liga como embajador que es. De hecho, en la mesa de al lado se encontraba Patrick Kluivert, otro ex futbolista que viaja por el mundo representando a la competición que preside Javier Tebas. Quizá Casillas, que llevaba enfundada una sudadera de La Liga, sintiera que no era el momento de dejar aflorar sus emociones y dar rienda suelta a sus sentimientos. La sonrisa mientras miraba al ex futbolista holandés del FC Barcelona le delató.

Sin embargo, la reacción de los hinchas madridistas en redes sociales no ha sido para nada comprensiva con el ex cancerbero, que ha recibido un buen número de críticas por parte de los que creen que el gol de Bellingham no emocionó a Casillas o que su sentimiento hacia el Real Madrid no es el mismo que durante su etapa como futbolista.

Casillas, leyenda madridista

El de Móstoles regresó al Real Madrid en 2020 como embajador del club y responsable de la Fundación, una vez que acabó su relación contractual con el Oporto, su último club, y decidió colgar los guantes tras el infarto que sufrió. Precisamente, en homenaje a él, el club blanco organizó el Corazón Classic Match de 2024 en honor al guardameta, ya que invitó a las leyendas del equipo portugués a enfrentarse a las que un día fueron estrellas en el Santiago Bernabéu.

Casillas pudo ver cómo se enfrentaban por una buena causa los dos únicos equipos de su vida profesional y pudo participar una parte con cada uno de ellos. El Real Madrid cumplió así con la promesa que le hizo al portero cuando abandonó el club blanco de que tendría un homenaje en el Santiago Bernabéu delante de que la que había sido su afición durante tantos años. Una vez terminado el nuevo estadio blanco, el momento fue el idóneo para llevar a cabo el tan merecido regreso de Casillas al césped que le vio triunfar durante más de catorce años y donde pudo demostrar que aún conserva muchas de las habilidades que le hicieron llegar a ser el mejor portero del mundo durante varias temporadas.