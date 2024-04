Joan Laporta cita un precedente absurdo que le quita la razón para pedir la repetición del Clásico

Joan Laporta pedirá al Comité Técnico de Árbitros y a la RFEF repetir el Clásico disputado este domingo en el Bernabéu si se demuestra que el gol fantasma de Lamine Yamal fue de verdad gol, es decir, que el balón entró por completo en la portería de Lunin. El presidente del Barcelona, en un mensaje en los canales oficiales del club, analizó lo ocurrido en Madrid sin hablar de la pésima semana de su equipo en la que perdió dos títulos (Champiosn y Liga) y centrándose en la actuación del VAR.

«Como club, queremos tener la seguridad sobre lo que pasó y es por eso que les informo que desde el Barcelona requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol para que nos facilite la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada», dijo Joan Laporta sobre esa jugada.

El contexto es la acción en la que el Barcelona pidió gol con 1-1 en el marcador por un remate de Lamine Yamal que Lunin sacó en la misma línea de gol. La jugada ocurrió en el minuto 28 en el Santiago Bernabéu. Un remate sutil de Lamine Yamal fue sacado por Lunin en la misma línea de gol y el Barcelona reclamó que el balón había entrado. Sin embargo, lo hacen como acto de fe, porque no hay una toma que demuestre que el esférico entró al completo.

Laporta aseguró estar convencido de que el balón sí entró, pero no aporta prueba alguna. Habló en su mensaje grabado por el club de que «si se confirma que fue un gol legal, como así pensamos, pediremos la repetición del partido». Y para reforzar esa idea, la de que se vuelva a jugar el Real Madrid-Barcelona, el presidente culé señala que «ha ocurrido en algún encuentro de ámbito europeo como consecuencia de un error del VAR». Sin embargo, ese partido al que él se refiere (aunque no lo dijo abiertamente) nunca se llegó a repetir, por lo que le quita la razón al propio Laporta.

El precedente del que habla Joan Laporta

Es aquí donde entra el análisis del precedente al que se refiere Joan Laporta y que nada tiene que ver con la jugada del gol fantasma en el Bernabéu. El presidente del Barça se aferra a un caso que ocurrió esta misma temporada en Bélgica y que si bien se decidió en un primer momento que se repitiera, después el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Bélgica (BAS) determinó que no, que no había repetición.

Joan Laporta no menciona ese duelo, pero al ser el único precedente en el que sí se dictó que se repitiera un partido de fútbol por error del VAR (aunque después no se llegó a efectuar esa repetición) no hay duda: se refiere al Anderlecht-Genk de la liga de Bélgica jugado el pasado 23 de diciembre. El Consejo Disciplinario del fútbol belga determinó, tras una denuncia del Genk, que había que repetir el partido porque las «normas se aplicaron incorrectamente». Sin embargo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo determinó que no se tenía que repetir.

El asunto aquí es que aquel error del VAR nada tiene que ver con la jugada del Clásico. Ese Anderlecht-Genk se repitió porque se comprobó que el VAR no aplicó el reglamento a pesar de que tenía las imágenes para hacerlo. En concreto, el Genk, que acabó perdiendo el partido por 2-1, denunció una mala aplicación del reglamento por un penalti a su favor que acabó en gol, pero que el árbitro del encuentro anuló.

🖥️ De VAR geeft een penalty aan KRC Genk

❌ Kasper Schmeichel redt vanop elf meter

⚽️ Yira Sor scoort in de herneming

🙅‍♂️ De VAR keurt het doelpunt af Wat was dat allemaal? 😅 #ANDGNK pic.twitter.com/gmanAQvttG — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) December 23, 2023

En ese penalti hubo una invasión de área cuando Bryan Heynen, futbolista del Genk, lanzó el penalti. El portero del Anderlecht, Kasper Schmeichel, paró la pena máxima, pero hubo un rechace que remató otro jugador del Genk, Yira Sor, que sí marcó gol en esa segunda oportunidad. El colegiado lo anuló porque este segundo rematador del Genk (autor del gol) había entrado al área antes de tiempo. Sin embargo, dos defensores del Anderlecht entraron también antes en el área.

Esto, según el reglamento, se tendría que haber resulto con la repetición del penalti, pero lo que hizo el árbitro en el césped (sin que en el VAR le corrigieran), y ahí está el fallo, fue darle el balón al Anderlecht. El error está en que ni el árbitro de campo ni el colegiado de la sala VAR aplicaron bien el reglamento. La norma establece que, si un penalti acaba en gol, debe repetirse cuando un jugador del equipo atacante y otro del equipo defensor invaden el área antes de tiempo.

El partido nunca se llegó a repetir

Como es un fallo claro de aplicación del reglamento, el Consejo Disciplinario del fútbol belga dio la razón al Genk y ordenó repetir el partido. Sin embargo, semanas después, el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Bélgica, corrigió esa decisión. «No constituye un error contra las reglas del juego, sino que se refiere a un descuido en la evaluación de la situación del juego. Los clubes de fútbol deben comprender que los árbitros no son robots y, al igual que los jugadores, cometen errores», dijo el Tribunal. Y, por lo tanto, el partido al que se refiere Laporta no se llegó nunca a repetir.

Con todo ello, esta jugada nada tiene que ver con lo ocurrido en el Clásico, donde lo que pasó fue que desde el VAR no pudieron comprobar que ese balón rematado por Lamine Yamal había entrado por completo. Al no tener imágenes que lo demostraran, no se puede dar validez al gol. No es un tema de aplicar mal el reglamento como pasó en Bélgica.

Piłka 𝐍𝐈𝐄 przekroczyła linii bramkowej!❌ VAR ostatecznie podjął słuszną decyzję!👍 📺 El Clasico możecie oglądać w CANAL+ PREMIUM i CANAL+ online: https://t.co/ZOdlmLP9Cz pic.twitter.com/Pr1HoxbQ7T — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 21, 2024

Pese a que Joan Laporta se muestra convencido de que el balón entró, existen ya imágenes que dicen lo contrario, que no rebasó la línea de gol al completo. Así lo demostró Canal + Polonia con una imagen propia elaborada por ellos. Hicieron una simulación de esa jugada y se pudo comprobar como el balón no entró por completo. Una parte del esférico estaba sobre la línea cuando lo sacó Lunin y si bien prácticamente todo el balón está dentro, una pequeña parte está todavía en la línea. Y para que sea gol, como marca el reglamento, el balón tiene que sobrepasar la línea al completo.