Lo nunca visto: se repetirá un partido de la Liga belga por un error del VAR

Decisión histórica en la Liga belga que podría cambiar el rumbo del fútbol mundial tal y como lo conocemos. El Anderlecht-Genk, que se disputó el pasado 23 de diciembre en la competición belga, y que ganó el cuadro local por 2-1, tendrá que repetirse por un error del VAR. Es una decisión sin precedentes en este deporte. El Consejo Disciplinario del fútbol belga ha determinado que las «normas se aplicaron incorrectamente».

El pasado 23 de diciembre, Anderlecht y Genk se midieron en la jornada 19 de la Jupiler Pro League (la liga belga) y los locales ganaron 2-1 con un tanto de Dreyer en el minuto 91. El Genk falló un penalti con 0-0, le anularon un tanto tras el rechace que desató toda la polémica y terminó con un jugador menos.

El Genk se quejó de un error del VAR en aquel partido y ha ganado esa lucha. El encuentro tendrá que repetirse, aunque el Anderlecht ha anunciado que apelará dicha decisión. Una decisión histórica en el mundo del fútbol y que sienta un precedente alucinante en este deporte.

El Consejo Disciplinario de la KBVB (Real Asociación Belga de Fútbol) ha decidido que el partido entre Anderlecht y Racing Genk del pasado 23 de diciembre debe repetirse. ¿Por qué debe repetirse? Lo que pasó fue lo siguiente. El Genk anotó el 0-1 en el minuto 24 tras marcar en el rechace de un penalti. Pero el VAR anuló el tanto y no subió al marcador. Lo que se señaló es que el atacante del Genk entró demasiado pronto al área en busca de rematar esa pelota. Pero la realidad marcó algo diferente, y es que antes que el atacante visitante, dos defensores locales entraron en el área. Las imágenes de la televisión belga lo dejan muy claro. No hay dudas de que el VAR y el colegiado se equivocaron.

El procedimiento no se llevó a cabo de manera adecuada en este encuentro de la Liga belga. El penalti se debía haber repetido por invasión de campo, y no pitar falta a favor del Anderlecht tras anular el gol del Genk en el rechazo. Por ello se ha decidido que ese error del VAR es suficiente como para que el encuentro se dispute de manera íntegra.

🖥️ De VAR geeft een penalty aan KRC Genk

❌ Kasper Schmeichel redt vanop elf meter

⚽️ Yira Sor scoort in de herneming

🙅‍♂️ De VAR keurt het doelpunt af Wat was dat allemaal? 😅 #ANDGNK pic.twitter.com/gmanAQvttG — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) December 23, 2023

Un error histórico

«Se trató de un error humano de juicio y por lo tanto no es una violación a las reglas del juego. Este partido debe repetirse porque el resultado del partido aún podría cambiar después del error hasta tal punto que los puntos podrían distribuirse de manera diferente. Las normas se aplicaron incorrectamente», fue la resolución definitiva del Consejo Disciplinario.

El Genk se ha pronunciado públicamente tras conocer esta histórica decisión: «El Consejo de Disciplina inicialmente se declaró competente para pronunciarse sobre este caso. Esto anuló la decisión anterior del Departamento de Árbitros Profesionales de no repetir el partido. El Consejo siguió entonces el argumento del KRC Genk de que la dirección del partido aplicó incorrectamente las normas en la fase de penalización en cuestión. El KRC Genk espera que pronto se encuentre una fecha para volver a jugar el partido».

Y la respuesta del Anderlecht, que no están de acuerdo con esta decisión, no se ha hecho esperar: «Estamos consternados por esta decisión y presentaremos todas las formas de apelación posibles. No sólo en interés del Anderlecht, sino también en interés del fútbol belga».

Walter Damen, abogado que representaba al Anderlecht en este caso, ha ido más allá: «Lo que realmente dice aquí el Consejo de Disciplina es que a partir de ahora cada error de un árbitro puede ser sancionado en cualquier caso con un error contra las reglas del juego. Y que todos los árbitros deberían tomarse mucho más tiempo antes de tomar una decisión en el campo. Estamos molestos por esta decisión».