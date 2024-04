La semana trágica del Barcelona

El Barcelona cerró este domingo en el Santiago Bernabéu su semana trágica. Dijo adiós a la Champions League cuando todos confiaban en el pase a las semifinales e hizo lo propio con la Liga después de un año donde han ido a remolque del Real Madrid. Esta debacle deportiva ha provocado que el conjunto azulgrana se haya quedado fuera del Mundial de Clubes de 2025 y lo que eso supone para sus trastocadas arcas. Pero todavía han dejado de ganar más dinero por no ser campeones de Liga.

Vayamos por partes. El Barcelona se ha visto fuera de las dos competiciones más importantes una semana, la Liga y la Champions. Las dos que más dinero reparten a final de temporada y por la que los clubes sobreviven. En primer lugar, la derrota ante el Paris Saint-Germain, o mejor dicho el no pase a las semifinales le han hecho al club dejar de ganar 12,5 millones de euros. Y es que la cantidad que entrega la UEFA por clasificarse a la penúltima ronda de la máxima competición europea es de 12,5 millones.

Continuando en Europa, el Barcelona tenía que pasar a las semifinales de la Champions League y que el Atlético de Madrid quedara eliminado en los cuartos de final para que pudieran estar en el primer Mundial de Clubes de la historia con 32 equipos. Una competición nueva y que reportará 50 millones de euros a cada equipo por participar. Y de los equipos españoles estarán el Real Madrid y el Atlético, mientras que el conjunto azulgrana tendrá que verlo desde el televisor. Esto hace que hayan dejado de ganar 50 millones de euros. En total ya van 62,5.

Pero a esos 62,5 hay que sumarle el dinero que ha perdido por no alzarse con la Liga. El Barcelona perdió ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y dijo adiós a la Liga. Esa diferencia entre quedar primero y segundo es de unos siete millones de euros. Según el dinero que recibieron los equipos la pasada campaña, el conjunto azulgrana, por ser campeón, se llevó 96,25 millones. Los blancos, en cambio, se llevaron 89.

Por lo tanto, si nos atendemos a los repartos del año pasado, donde no variarán mucho respecto a este año, el Barcelona deja de ingresar unos siete millones, la diferencia entre quedar primero y quedar segundo en la competición doméstica. La Liga reparte aproximadamente unos 1.400 millones de euros de los cuales 700 (también aproximados) se reparten de forma equitativa a los 20 clubes de Primera. El otro 50% se reparte en función de la clasificación.

El Barcelona pierde más de 70 millones de euros

Pero todavía hay un punto de fuga de millones más. La clasificación en la Liga también es importante para el reparto que lleva a cabo la UEFA. Y eso se conoce como market pool, donde la máxima institución del fútbol europeo reparte más o menos dinero a los clubes en función de las ligas nacionales. Esto quiere decir que la próxima temporada no le dará el mismo dinero al Real Madrid por quedar campeón de la Liga, que al Barcelona por quedar segundo o tercero.

El Real Madrid se llevaría aproximadamente unos 9,6 millones de euros, mientras que el segundo, en este caso el Barcelona, recibiría 7,2 millones. El tercero unos 4,8 y el cuarto, 2,4 millones.

En conclusión, si sumamos los 12, 5 millones de euros por no clasificarse a las semifinales de la Champions League, los 50 millones de euros que no recibirá por no clasificarse al Mundial de Clubes, los siete millones de euros de diferencia entre ser campeón de Liga y ser segundo y los dos millones también de diferencia por el market pool, el Barcelona se deja por el camino en una semana un total aproximado de 71,5 millones de euros. Una cantidad donde ahora Laporta y su Junta Directiva deberá buscar y encontrar por otras vías.