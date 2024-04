Lucas Vázquez seguirá un año más en el Real Madrid

Se lo ha ganado. Lucas Vázquez continuará una temporada más en el Real Madrid. Y no sólo por su exhibición ante el Barcelona, donde provocó un penalti, hizo un gol y dio la asistencia de otro, sino por todo lo que aporta un jugador tremendamente profesional, que entiende a la perfección su rol y por su rendimiento dentro del terreno de juego. Por todo esto, el club blanco ha tomado la decisión de ofrecerle un año más de contrato.

Lucas Vázquez se ha ganado seguir en el Real Madrid en el terreno de juego. A sus 32 años, es una auténtica bendición para Carlo Ancelotti por todo lo que suma dentro y fuera del terreno de juego. Es uno de los líderes de un vestuario tremendamente sano y entiende a la perfección lo que significa jugar y pelear para estar en el club blanco.

Ahora, ambas partes se tendrán que sentar para firmar la ampliación de contrato por una temporada más. No habrá problema y las negociaciones serán rápidas. El Real Madrid quiere seguir contando con el canterano hasta, mínimo, 2025, mientras que el gallego, que asegura que tiene cuerda para rato todavía en los terrenos de juego, siempre tiene como prioridad continuar defendiendo la camiseta blanca. La que tantas alegrías le ha dado y por la que siempre ha derramado hasta la última gota de sudor.

El contrato está preparado y sólo queda firmarlo. Después, una vez finalice la temporada, el Real Madrid hará oficial la renovación, tal y como sucedió la pasada temporada con los jugadores que finalizaban contrato. No obstante, lo más importante para Ancelotti es que podrá seguir contando con Lucas y que la próxima temporada seguirá teniendo dos seguros en el lateral derecho: Dani Carvajal, que también renovará, y Lucas Vázquez.

Lucas, clave para Ancelotti

«Es un jugador muy importante no solo por lo que ha hecho hoy, sino por toda la temporada. Está a un nivel muy alto, compite con Carvajal, que es uno de los mejores laterales del mundo. Lucas ha marcado la diferencia también en otros partidos», aseguró Ancelotti tras el Clásico. Al mismo tiempo, el italiano no se quiso mojar sobre su futuro, no lo hace con ninguno de sus futbolistas, pero sabe que podrá seguir contando con él.

Para el italiano es un jugador tremendamente importante. Además, sabe que el club este verano no tiene entre sus prioridades renovar fichar a ningún futbolista para reforzar el lateral derecho, pero al poder contar tanto con Carvajal como con Lucas está tranquilo. El de Curtis es un suplente de muchos quilates y una enorme garantía.

Su siguiente gran prueba será en Múnich, donde jugará de titular. Carvajal se perderá este partido por sanción y el gallego tendrá que ocupar su puesto. Sus compañeros y Ancelotti saben lo importante que es tener al de Leganés en el césped, pero están tranquilos con el gallego en el costado diestro. Y es que, no sólo suma mucho en ataque, sino que sus facultades defensivas no dejar de crecer.

La Eurocopa, otro reto

A pesar de que nadie le mete nunca en las quinielas, para Luis de la Fuente no está pasando inadvertido el rendimiento de Lucas Vázquez esta temporada. El lateral derecho de España es propiedad de Carvajal, pero no hay recambio claro. Jesús Navas y Pedro Porro son los que más opciones tiene de ir, pero nadie debería descartar al gallego.

Este curso, sin ser titular con el Real Madrid, suma 32 partidos (25 de Liga y siete de Champions). Su siguiente gran prueba será en Múnich y, con la Liga ganada, lo normal es que en este tramo final de curso tenga muchos más minutos, lo que le ayudará para seguir ganándose la confianza del seleccionador riojano.

Las otras renovaciones del Real Madrid