Lucas no tiene precio

Lucas Vázquez será titular en la ida de las semifinales de la Champions contra el Bayern, ya que Carvajal será baja por sanción, y el gallego volvió a demostrar por enésima vez contra el Barcelona que se puede contar con él siempre que Ancelotti lo estime oportuno. El canterano fue titular contra los azulgranas y no sólo estuvo perfecto en defensa, sino que también sumó en ataque. Y tanto que lo hizo.

Y es que, de sus botas nació el penalti que, a la postre, dio el empate al Real Madrid en la primera mitad del Clásico. Lucas Vázquez pisó área, se deshizo del primer zaguero del Barcelona con una enorme calidad y, cuando Cubarsí salió a taparle, sí le paró, pero el jugador azulgrana cometió una infracción sobre el madridista que Soto Grado no dudó en señalar. Vinicius no falló desde los once metros.

Pero lo mejor lo tenía reservado para la segunda mitad. Con el Real Madrid otra perdiendo y viendo como se complicaba la Liga, Vinicius se inventó un pase al segundo palo donde apareció Lucas para batir de primeras a Ter Stegen y devolver la tranquilidad al bando madridista.

Por estas cosas, en el Real Madrid son conscientes de que Lucas Vázquez es el mejor socio de Carvajal en la banda derecha. El de Leganés es titular indiscutible, pero para Ancelotti es una garantía saber que siempre puede confiar en el gallego. Por ello, la intención de la entidad madridista es ofrecer un año más de contrato a un jugador que es puro madridismo.

Nadie puede con Rüdiger

El alemán volvió a secar a otro gran y corpulento delantero, como fue Lewandowski en el Clásico que enfrentó a Real Madrid y Barcelona en el Santiago Bernabéu. El tercero seguido que se enfrenta con el muro alemán en los últimos cuatro partidos de los blancos.

El primero en sufrir a Rüdiger fue Haaland en la ida de los cuartos de final de la Champions en el Santiago Bernabéu. Días después, el mal trago le tocó a Muriqui en Mallorca. El pasado miércoles, volvió a ser el noruego. Mientras que por último ha sido Lewandowski, que en la hora y poco que jugó en Chamartín tampoco pudo ver portería.

Vinicius estuvo en todas

El partido de Vinicius no fue superlativo, pero estuvo en todas. Tuvo la sangre fría necesaria para empatar en la primera mitad desde los once metros, mientras que puso un gran balón a Lucas Vázquez para que el gallego hiciese el segundo de los blancos en el Clásico. Incluso, tuvo el tercero, pero se topó con un Ter Stegen que se hizo enorme balo los palos para evitar el gol del brasileño.

