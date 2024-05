El dato que pone a Vinicius por delante de Mbappé y Haaland en Champions League

Vinicius ya es el mejor jugador de la Champions League en los últimos años. Con su doblete ante el Bayern en la ida de las semifinales, superó incluso a Kylian Mbappé como el futbolista con mejores registros desde la temporada 2021-2022. Unos números que explican la importancia del brasileño en el Real Madrid y dejan claro que estamos hablando de uno de los mejores futbolistas del mundo. Ya nadie duda del jugador del conjunto blanco.

Vinicius sigue tapando bocas a los que osaron a criticarlo en antaño y está dejando claro que es uno de los futbolistas más importantes del planeta. Por sensaciones y porque lo dicen los números. Y es que desde la temporada 2021-2022 nadie ha producido en la Champions League más goles que el brasileño, que incluso ha superado los registros de Mbappé, Haaland, Benzema y Lewandowski. Palabra mayores.

Vinicius volvió a demostrar en el Allianz Arena que junto a Mbappé es el futbolista más en forma del mundo. Después de ser decisivo en la eliminatoria contra el City (dio dos asistencias en la ida y cuajó un buen partido en el Etihad), el 7 del Real Madrid se plantó en Alemania para hacer dos tantos y de paso rescatar a los de Ancelotti en la ida de las semifinales de la Champions League.

Vinicius acercó al Real Madrid a la final de Wembley en la primera mitad aprovechando un pase genial de Toni Kroos y adelantando al conjunto blanco en el Allianz Arena. Después de que el Bayern remontara en sólo cuatro minutos en la segunda mitad, el brasileño se inventó una jugada que acabó con Kim haciendo un penalti sobre Rodrygo que Vinicius acabó marcando.

Este doblete ante el Bayern convierte a Vinicius en el mejor jugador de la Champions League en los últimos años, llegando a los 31 goles producidos. En las dos últimas temporadas de la máxima competición europea, el brasileño ha marcado 16 goles y ha repartido 15 asistencias, siendo el jugador que más pases a dado en los últimos años.

Vinícius Júnior in the Champions League since 2021/22:

◉ Most touches in opp. box (285)

◉ Most take-ons completed (101)

◉ Most chances created (66)

◉ Most goals + assists (31)

◉ Most assists (15)

