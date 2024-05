La frase viral de Henry que resume la esencia del Real Madrid en Champions League

Thierry Henry siempre tiene buenas palabras para el Real Madrid y su última declaración viral fue tras el empate cosechado por los de Ancelotti ante el Bayern en la ida de la semifinales de la Champions League. A pesar de que no fue la mejor noche de los blancos en el Allianz Arena, la leyenda del fútbol francés sacó el aspecto positivo de un partido que dejó un resultado bueno para el 14 veces campeón de Europa de cara a la vuelta que se disputará en el Bernabéu este miércoles 8 de mayo.

A pesar de que jugó en el Barcelona formando parte del equipo de Pep Guardiola, a Thierry Henry nunca se le han caído los anillos para hablar bien del Real Madrid. Todo lo contrario, el galo siempre que ha podido se ha deshecho en elogios por el buen rendimiento que el equipo blanco siempre ofrece en las eliminatorias de la máxima competición europea, que es donde se ve a los grandes equipos.

Por ello tuvo una reflexión viral después del empate a dos conseguido en el Allianz Arena en el que el Real Madrid no mostró su mejor versión y sufrió más de la cuenta ante el equipo alemán que incluso remontó en cuatro minutos el gol conseguido por Vinicius. Después el brasileño igualaría el resultado en una eliminatoria que se resolverá en el Bernabéu y de la que habló Thierry Henry.

Henry, el Real Madrid y la Champions

Thierry Henry, en su papel como comentarista en la televisión inglesa, opinó de forma contraria a sus compañeros cuando afirmaron que el Bayern había tenido en sus manos al conjunto blanco. El ex del Barcelona quiso dejar clara la condición de rey de la competición de la entidad merengue.

«Cuando la gente habla del Real Madrid, utiliza mucho ‘Si’. Cómo el Leipzig no anotó más, cómo tuvo poco balón contra el City… No importa. Crees que los tienes, pero no es así. Por eso tienen 14 Champions League», afirmó Thierry Henry en unas declaraciones en CBS que se hicieron virales en las redes sociales.

Esta no es la primera vez que Thierry Henry se ha deshecho en elogios hacia el Real Madrid en su labor como comentarista de los partidos de la Champions League en la televisión de Reino Unido, concretamente en Football Talks, trabajo que compagina como entrenador de la selección olímpica de Francia.

Hace unas semanas, después de la épica eliminatoria entre City y Real Madrid, Henry ya se hizo viral tras salir en defensa del equipo de Carlo Ancelotti tras resistir de forma heroica ante el equipo de Guardiola. «Hay algo que se llama defender. También puedes controlar el juego defendiendo bien. Sé que la gente dirá que el City era el mejor equipo, pero defender es parte del juego», afirmó tras las críticas realizas al papel defensivo del equipo blanco.

«El Real Madrid defendió muy bien. Creo que el mejor equipo, el que defendió bien, pasó», dijo tras la épica tanda de penaltis en la que el Real Madrid eliminó al Manchester City, actual campeón y máximo favorito para volver a levantar la copa este sábado 1 de junio en Wembley.

La política de fichajes del Real Madrid

Hace un mes Thierry Henry también se convirtió en tendencia después de explicar a la perfección en que consistía la política de fichajes que era el motivo del éxito reciente de un equipo que, en plena reconstrucción, ha ganado una Champions League y tiene la oportunidad de llegar a otra final si vence al Bayern en el partido de vuelta de las semifinales de la presente edición.

«Hay una cosa por la que hay que darle mucho crédito al Real Madrid, y es la capacidad que tienen para asegurarse de construir un equipo manteniendo a la vieja guardia para asegurarse de que puedan transmitir a los chicos que vienen, a los jóvenes que fichan», comenzó diciendo el ex futbolista francés en televisión.

Henry también habló sobre el posible fichaje de Mbappé: «Si lo miras bien… si Mbappé va al Real Madrid tendrán un equipo que puede dominar Europa y la Liga durante tal vez seis o siete años porque todos serán jóvenes, Mbappé, Vinicius, Rodrygo, Valverde, Tchouameni…», resumió.

«Lo que hacen muy bien es saber cuándo deshacerse de los jugadores. No me refiero a los jugadores de los que es lógico deshacerse. Me refiero a que ya era la hora de Cristiano Ronaldo. Ya era la hora de Casemiro. Era el momento para Mesut Özil. Era el momento para Varane, que según creo fue por un problema de rodilla», afirmó sobre la política de fichajes del Real Madrid.

«Si piensas en esos tres, Modric, Kroos y Casemiro, vendieron al más joven. ¿Por qué venderías al más joven? Bueno, detectaron que Modric y Kross pueden ayudar a Valverde, Tchouámeni o Camavinga y lo hacen muy bien, y hay que darles crédito, porque cuando te deshaces de los jugadores que mencioné antes, eran jugadores destacados en ese momento para tu equipo», finalizó en una intervención en televisión que se hizo viral.