El dardo de Iturralde a Mateu Lahoz con el CTA de por medio

Dardo contundente del ex árbitro Eduardo Iturralde González hacia otro ex, aunque más reciente, Antonio Mateu Lahoz, por la polémica suscitada tras la sentencia a favor de Sergio Canales en su expulsión la temporada pasada. Las declaraciones de Mateu tras conocer el veredicto final dándole la razón al futbolista no han gustado mucho al colegiado retirado que le recrimina su conducta tras lo sucedido.

La Justicia Ordinaria ha respaldado a Sergio Canales después de la controvertida expulsión que sufrió en un partido entre el Cádiz y el Betis en octubre de 2022, a manos del árbitro Mateu Lahoz. Este árbitro retirado mostró dos tarjetas amarillas al jugador cántabro en menos de 10 segundos por protestar. Canales había sido sancionado con cuatro partidos y una multa de 601 euros por sus declaraciones tras el incidente, pero ahora no tendrá que abonar dicha multa.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid concluyó que se vulneraron los principios de tipicidad, culpabilidad y presunción de inocencia de Sergio Canales, debido a un error en la expresión e interpretación de las declaraciones del jugador. En consecuencia, se revoca la sanción impuesta al futbolista, que consistía en cuatro partidos de suspensión y una multa de 601 euros.

Han sido las declaraciones posteriores a la sentencia favorable a Canales del propio Mateu Lahoz lo que ha molestado a Iturralde. El colegiado, retirado desde el final de la pasada temporada, tras un partido entre Real Madrid y Sevilla de equipos infantiles, comentó al respecto que tiene «la conciencia muy tranquila, son dos protestas que no tenían sentido» y que le «alegra que hayan podido acceder a los audios y resolver la situación».

«Es bueno que podáis escuchar a los árbitros y que haya más transparencia, no hay nada que esconder», añadía Mateu Lahoz, que concluía así: «Si ahora le han dado la razón, es que hoy en día no podemos coartar la libertad de expresión de las personas. En este caso, él podía pensar que estaba premeditada, pero a mí no me falta al respeto porque tengo la conciencia supertranquila. Eran dos protestas que no tenían ningún sentido, podría haber tenido más paciencia teniendo en cuenta que era el minuto 97, pero eso mismo pensé yo en ese tipo de jugada».

El dardo de Iturralde a Mateu Lahoz

Ante estas declaraciones de Antonio Mateu Lahoz y ante el micrófono de la Cadena Ser, Eduardo Iturralde González le respondió así: «La conciencia tranquila la tenemos todos los árbitros y tú no te puedes alegrar de una sentencia que va contra el colectivo». Tras esto, el ex colegiado añadía que «si has salido mal del Comité Técnico de Árbitros, no lo mezcles con la defensa del colectivo».

Sobre la resolución, Iturralde también dejó clara su percepción del asunto entre Mateu Lahoz y Sergio Canales, zanjando el tema: «Consideraron que las palabras de Canales atacaban al colectivo arbitral porque un árbitro no puede salir sabiendo lo que va a pasar. No hay jurisprudencia en nada. Si Canales llega a decir bien la palabra ‘premeditada’ le caen cuatro partidos».