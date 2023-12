La Justicia da la razón a Canales tras la polémica expulsión de Mateu Lahoz

La Justicia Ordinaria ha dado la razón a Sergio Canales tras la polémica expulsión sufrida en un Cádiz-Betis de octubre de 2022 por parte del colegiado Antonio Mateu Lahoz. El ya retirado árbitro español sacó dos tarjetas amarillas al futbolista cántabro en menos de 10 segundos por protestar y este llevó a cabo unas declaraciones por las que fue sancionado con cuatro partidos y una multa de 601 euros que ya no tendrá que pagar.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid entiende que han quedado vulnerados los principios de tipicidad, culpabilidad y presunción de inocencia de Sergio Canales, motivados por un error de expresión e interpretación en las declaraciones del jugador.

Y es que Mateu Lahoz expulsó a Canales en el Cádiz-Betis con dos amarillas por protestar en menos de 10 segundos. Esta suponía la primera expulsión del futbolista cántabro en su carrera deportiva. Hasta ahí todo relativamente bien, pero esta sanción que ahora se ha conocido que no deberá ser efectiva se produjo a raíz de unas declaraciones del futbolista español donde ponía en duda el trabajo y la imparcialidad del árbitro: «Soy el capitán y ya dije que no iba a hablar con él porque no corresponde. Aquella expulsión la tenía premeditada y eso no es parte del juego. He intentado evitar cualquier conversación».

Pero este 27 de diciembre se ha dado a conocer que Canales no deberá pagar la multa de 601 euros ni estar en la grada tres partidos de sanción. Después de conocerse la sentencia, el cántabro quiso dar las gracias a su agencia de representación por haberle defendido hasta el final en este caso. «Siempre he dicho que mi comportamiento con los árbitros dentro y fuera del campo ha sido ejemplar, mostrándoles respeto máximo durante toda mi carrera profesional. Así ha sido desde que debuté en 2008 y así sigue siendo ahora en la liga mexicana. Por eso, me siento feliz de que se haya hecho justicia», decía Sergio Canales tras conocerse la sentencia.

«Mi conciencia siempre ha estado muy tranquila porque sé que no he cometido ningún error en el trato al colectivo arbitral. De haberlo hecho, habría pedido perdón de inmediato. Quiero agradecer al Real Betis Balompié, a mi agencia Best Of You y a Laffer Abogados que hayan luchado por mí hasta las últimas consecuencias. Gracias, de verdad», finalizaba Canales.

Fin a la historia de Canales con Mateu

Con esta sentencia parece que se pone fin a la historia entre Canales y Mateu Lahoz. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tiene 15 días para recurrir la sentencia, pero no parece que vaya a hacerlo ya que el jugador desarrolla a día de hoy su actividad en México.

De hecho, el cántabro continua recuperándose de la lesión en su cuádriceps donde incluso tuvo que ser intervenido quirúrgicamente allá por el mes de octubre de una «miotendinosa del recto anterior del cuádriceps» de la pierna izquierda. El ex del Betis reaparecerá en las próximas semanas con el Rayados de México y en los últimos días se ha encargado de actualizar en sus redes sociales el avance de su recuperación.