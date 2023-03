El Comité de Competición sanciona duramente a Canales con cuatro partidos

Sergio Canales ha sufrido una dura sanción por parte del Comité de Competición por las palabras que llevó a cabo sobre Mateu Lahoz tras el choque entre el Betis y el Real Valladolid del pasado mes de febrero. «Tenía muy claro que no iba a dirigirme a él, ni iba a intentarlo. Lo dije en su día, no protesté y no tuve ninguna falta de respeto. Esa expulsión la tenía premeditada y eso no es parte del juego. He intentado evitar hablar con él», decía tras el choque ante el conjunto vallisoletano.

Y es que la frase «esa expulsión la tenía premeditada», refiriéndose a la expulsión que recibió por parte del colegiado valenciano en el partido de ida ante el Cádiz le ha salido muy caro. El Comité de Competición ha tomado la decisión de sancionar al jugador cántabro durante los próximos cuatro partidos. Ante este hecho, el Betis lo considera desmedido y recurrirá.

Y es que en el partido de octubre entre el Cádiz y el Betis, Mateu Lahoz expulsó a Sergio Canales con dos amarillas en pocos segundos. El cántabro, después de ver la primera expulsión en su carrera deportiva, explicó lo sucedido con el árbitro mientras este le decía: «Si sigues hablando te expulso». La segunda amarilla vino a escasos segundos por decirle: «Vale, pues si no me dejas hablar luego no me preguntes cosas personales ni por la familia».

Los servicios jurídicos del Betis recurrirán a Competición con las imágenes de la entrevista en la que Canales no dice lo que el Comité de Competición denuncia. El capitán del equipo dice «predimitada» en vez de «premeditada», por lo que se trataría de una palabra que realmente no existe.

📢 El #RealBetis recurrirá ante el Comité de Apelación de la RFEF la sanción de cuatro partidos impuesta por el Comité de Competición a nuestro jugador @SergioCanales. Estamos contigo, Sergio. pic.twitter.com/RSm8nUC5hf — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) March 29, 2023

Otros precedentes

Otro caso que se produjo recientemente fue al comienzo de esta temporada donde José Luis Gayá también fue sancionado con cuatro partidos por unas declaraciones la pasada campaña. El capitán del Valencia, tras un partido ante Osasuna, declaró que «es la tónica que llevamos esta temporada. Le tienen que avisar de un penalti clarísimo. El árbitro lo ha visto y no ha querido pitarlo. Lucharemos contra todo y seguiremos adelante. Es lo de siempre».