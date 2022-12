Sergio Canales: «Hice todo para ir al Mundial pero ahora toca animar»

Sergio Canales presentó el pasado viernes en Valencia su nuevo proyecto, Breakers, una nueva clínica de referencia de recuperación y superación deportiva. El jugador del Real Betis atendió muy amablemente a OKDIARIO en la ciudad del Turia y se mostró orgulloso de haber hecho todo lo posible para intentar estar en el Mundial de Qatar. El futbolista cántabro habló del Twitch de Luis Enrique, de la ilusión de esta temporada con el equipo verdiblanco y la fe en la Supercopa de España.

Pregunta: Antes de empezar el acto aseguraba que estaba más nervioso que en la final de la Copa del Rey. ¿Qué significa Breakers para usted?

Respuesta: «Breakers es un proyecto muy importante para mi. Tengo presente que lo más importante y lo primero para mi es el fútbol. Por eso he creado esto. Si tuviese alguna duda de que me iba a quitar tiempo no lo hubiese creado. Esto es porque he conseguido formar un equipazo de profesionales y me dan esa confianza para estar tranquilo dedicándome a lo que me dedico».

P: ¿Qué porcentaje de rabia le ha dado no estar en el Mundial de Qatar?

R: «La verdad que no me ha dado rabia no estar en el Mundial. Yo he intentado dar el 100%, he hecho todo lo que creía que debía hacer, he trabajado todo lo que me había propuesto y en ese sentido, orgulloso de haberlo intentado y de haber estado ahí. Y ahora ya a tope para animar».

P: Erais tres jugadores del Betis con opciones de ir a Qatar con España y al final ninguno ha ido.

R: «Obviamente me hubiese gustado que todo el equipo del Betis fuese al Mundial. La unión que tenemos es muy grande y obviamente que el nivel que se está dando es para para estar ahí al menos. Y bueno, el fútbol es así, estamos preparados para todo y ahora con optimismo a por lo que viene».

P: ¿Cómo ve a la selección española?

R: «Hubo momentos de pánico contra Japón y a todos se nos pasó por la cabeza que podíamos quedarnos fuera. Confianza en lo que viene, creo que hay que estar todos unidos para intentar ganar el Mundial y bueno, con mucha ilusión».

P: Con polémica ante Japón

R: «Sí, no sé. A ver, son situaciones que al final pues bueno, para eso está el VAR, para eso están las tecnologías, para ayudar en esas situaciones. Creo que al final los partidos tienen 90 minutos y tienen muchas más acciones que las deciden».

P: ¿Qué selección le ha divertido más hasta ahora?

R: «A mí me ha gustado Portugal, la verdad. Me ha gustado bastante Portugal, sobre todo porque yo creo que me ha sorprendido un poco. Al final los había visto también en la Nations League con España y al final, pues bueno, me ha sorprendido el nivel que están dando. Obviamente que por jugadores es una pasada. Luego, bueno, Brasil también la veo muy potente y me está gustando. Está todo muy igualado. Yo creo que hay que ir siempre con pies de plomo porque cualquiera te puede ganar».

P: ¿Qué opciones le da a su Betis de ganar la Supercopa de España ante Real Madrid, Barcelona y Valencia?

R: «Obviamente que son tres rivales muy duros, pero bueno, son dos partidos para ganar un título. Intentaremos aprovechar el Mundial. Porque al final, hay jugadores que aterricen de su país para jugarla. Entonces, bueno, hay que estar preparados y mentalmente con la ilusión y la fe de poder ganarla».

P: ¿Entrar en Champions sería un sueño?

R: «Sí. La Champions es un sueño porque trabajamos para ello. La ilusión es al final intentar mejorar la temporada pasada. Fuimos quintos, así que intentaremos dar un saltito que sería muy importante para el club también».

P: ¿Pueden Canales y el Betis dar más o han alcanzado su tope?

R: «Bueno, yo creo que ninguno de los dos hemos llegado al nivel más alto que podemos conseguir. Creo que en cuanto a resultados podemos estar contentos por ese sexto puesto, a dos de Champions y primeros de Europa League. Pero a nivel de juego, a nivel de situaciones, creo que tenemos un margen de mejora muy grande. Hemos tenido muchas bajas y yo personalmente pues más de lo mismo. Creo que no he alcanzado mi nivel máximo. Entonces creo que lo que queda de temporada puede ser muy bueno».

P: ¿Le gustan los streams de Luis Enrique en Twitch?

R: «Creo que hay que adaptarse a todo lo nuevo que viene. Al final es un nuevo medio de comunicación y bueno, la verdad que lo está haciendo entretenido, divertido, muy cercano y creo que son cosas que vienen bien y hay que adaptarse a todo lo nuevo que viene».