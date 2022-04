Dani Alves no tiene pelos en la lengua y a la hora de hablar es casi más transparente que sobre el terreno de juego. En su segunda etapa en el Barcelona, el lateral brasileño se encuentra feliz y deseoso de continuar más meses en el primer equipo. Ya con otro carácter, como explica en su no encontronazo con Xavi Hernández tras descartarle de la Europa League, el internacional brasileño hace un repaso a la actualidad del conjunto azulgrana en todos los ámbitos.

Alves considera a Mbappé muy por encima de Haaland, en su lista de prioridades, y descartaría el fichaje del noruego para el Barça. «No echaría el resto por Haaland. Sinceramente, yo no me gastaría mucho dinero en él. En Mbappé sí, pero en Haaland no. Estoy jugando a ser director deportivo, eh, pero yo apostaría antes por Mbappé. Me parece más completo en todos los aspectos. Si vas a hacer una inversión gigante, la tienes que hacer en el mejor. Si dependiera de mí, yo apostaría por Mbappé». «Es el mejor que hay, y para el estilo del Barça. En este momento, en el fútbol, no hay otro mejor que él», completa sobre el galo.

Preguntado también sobre los laterales derechos, deja claras sus preferencias. «Me gusta mucho el del Liverpool, Alexander Arnold, también me gusta mucho Hakimi, con peros, pero me gusta lo que hace. Hay uno en Flamengo, es joven, me gusta como juega y cómo entiende el juego», dice, en referencia a Mateuzinho.

«He hablado sobre él. Si me preguntan, yo hablo de jugadores, desde mi punto de vista. Desde la información, lo he tenido conmigo, lo he visto crecer. Luego se marchó al Ajax, dónde ha demostrado lo grande que es y lo grande que puede llegar a ser. Para lo que la gente es una sorpresa, para mí no lo es», se moja también sobre Antony, en la entrevista concedida a Sport y Mundo Deportivo.

Sin embargo, su respuesta más picante llega cuando le preguntan por la decisión de Xavi de dejarle fuera de la lista de la Europa League. «Siempre entendí que la vida son fases y sé en qué fase estoy ahora, más cerca del final que del principio. Si esto me lo hace con 25 años, nos liamos a puños quizás… pero ahora estamos aquí para ayudar al Barça y yo sé que le ha dolido tener que tomar la decisión de dejarme fuera».

El «baño» al Madrid

Si el Barcelona ganara la competición europea, Alves se sentiría uno más, desde un papel distinto. «Sí, es un título del Barça. Aunque sabrá diferente, si el Barça es campeón y no estoy dentro el sabor será diferente… pero que salga campeón el Barça».

Picante como pocos, Alves no dudó en mandar un recado a su rival favorito, el Real Madrid. «No estábamos sólo celebrando la victoria en Madrid, decían que para el Barça era un título ganar allí… Estábamos celebrando el baño que les pegamos, mis 400 partidos y la vuelta del equipo. Que no piense la gente del Madrid que estábamos celebrando que les metimos 4, porque otras veces les metimos cinco, o seis… Y salió barato… Lo justo hubiera sido un 0-6».

Último baile con Messi

Xavi va por buen camino para ser el nuevo Guardiola, según Dani. «Estamos trabajando muy duro. Es la primera vez desde que estoy en el Barça que trabajo así. Trabajamos más a nivel físico, pero también es importante tener en cuenta que el fútbol ha cambiado. Guardiola contaba con mucho ‘pelotero’ bueno y no teníamos que correr arriba y abajo. Ya dije hace diez años que Xavi sería el Guardiola 3.0 del Barça».

Respecto a Messi y su posible regreso al Barcelona, Alves se moja y le invita a regresar. «Podría volver un ‘añito’ conmigo para un último baile. ¿Por qué no? No hay mejor lugar que este. No podríamos estar mejor que en el Barça. Ha ido fuera y ha probado la experiencia. Es hora de regresar a casa si él quiere».