¿Cuánto va a cobrar Luka Doncic en Los Angeles Lakers? Su sueldo por temporada

El pasado fin de semana se produjo un bombazo en forma de traspaso en la NBA que sorprendió a todo el mundo. Los jugadores del campeonato nacional estadounidense de baloncesto no se lo esperaban y tampoco el resto de aficionados. Luka Doncic se marchaba a Los Ángeles Lakers de LeBron James y Anthony Davis se marchaba a los Dallas Mavericks, el equipo donde el esloveno había desarrollado toda su carrera en suelo americano. El ex del Real Madrid emprende una nueva aventura en una de las franquicias más exitosas y famosas de todos los tiempos y desde España le seguirán a ver qué es capaz de conseguir en un equipo donde jugaron los hermanos Gasol.

Para todos los amantes de los deportes es bien conocido que los salarios que se pagan a las estrellas de la NBA son estratosféricas. Obviamente, Luka Doncic, aunque no ha ganado un anillo por ahora, es una de ellas. El esloveno se planta en Los Ángeles Lakers con el claro objetivo de lograrlo junto a uno de los mejores de todos los tiempos como es LeBron James. Durante su estancia en Dallas Mavericks el ex del Real Madrid ha ido acumulando premios individuales, como el del novato del año, ha sido candidato al MVP y ha participado en cinco NBA All-Star, pero a nivel colectivo también fue uno de los líderes del conjunto de Texas en 2022 cuando alcanzaron las finales de conferencia y el año pasado pelearon en la final del campeonato de la NBA. Ahora el base esloveno espera poder llegar al olimpo de los mejores en una franquicia histórica en la que han triunfado gran parte de los mejores de todos los tiempos, pero es consciente de que no será nada fácil.

¿Cuál es el sueldo de Luka Doncic en Los Lakers?

Luka Doncic terminará esta temporada de cobrar los 43 millones que tenía firmados con los Dallas Mavericks, pero esa cantidad ascenderá en la próxima campaña, que será la primera que dispute íntegramente como jugador de Los Ángeles Lakers. El esloveno se embolsará un total de 45,9 millones de dólares, por lo que verá incrementado su salario. Hay que destacar que en la siguiente, en la 2026-27 también podrá ver una subida importante, que llegará hasta los 48,9 kilos, pero esta sólo entrará en vigor si el ex del Real Madrid activa la opción que tiene de renovar con los angelinos.

En 2027 Luka Doncic se convertiría en agente libre y podría firmar con cualquier franquicia de la NBA, pero también hay que tener en cuenta que si se encuentra contento en Los Ángeles Lakers puede renovar con el conjunto amarillo por cuatro años más, llevándose 229 millones de dólares repartidos en dichas campañas, una cifra inferior a la que podía haber percibido si renovaba con los Dallas Mavericks.

Hay que tener en cuenta que Dallas Mavericks fue el primer equipo que le hizo contrato a Luka Doncic en la NBA, lo que era un factor clave para el salario del esloveno. Y es que si llega a haber permanecido en Texas hubiera podido ampliar su contrato por un total de 345 millones de dólares, lo que le hubiera convertido en el jugador con el sueldo más alto de la historia de la mejor competición de baloncesto del planeta.

Cuánto cobra al mes Doncic

Teniendo en cuenta que el salario de Luka Doncic varía cada temporada, podemos comentar que si en la presente campaña se lleva un total de 43 millones de dólares, se embolsaría 3,58 kilos cada mes. El curso que viene, con un contrato de 45,9 millones verá cada mes su cuenta corriente crecer en 3,82 kilos por el pago que le harán desde Los Ángeles Lakers, ya que a esto habría que sumarle los acuerdos de patrocinio o las campañas publicitarias que realice el esloveno.

Cuánto subirá el sueldo de Doncic en Los Lakers

Durante lo que queda de temporada, como ya hemos mencionado anteriormente, Luka Doncic no sufrirá cambios en su contrato percibirá la millonada que tenía acordada con Dallas Mavericks. Al esloveno le quedaba un año y medio en Texas, por lo que el próximo curso también formaría parte de ese acuerdo, aunque es cierto que ya se le subirá el salario al ex del Real Madrid, que pasará de los 43 millones de dólares a los 45,9, por lo que su sueldo sube en 2,9 kilos.

En el caso de que ejecute la opción a una temporada más con Los Ángeles Lakers ese sueldo volverá a subir hasta los 48,9, por lo que ya hablaríamos de 5,9 kilos más de su primer contrato en el equipo amarillo donde brillaron jugadores como Kobe Bryant o Kareem Abdul-Jabbar, entre otros muchos. En el caso de finalmente ampliar su relación contractual con los angelinos por cuatro cursos más, el base perdería dinero respecto a lo que se hubiera embolsado de haber seguido y renovado con Dallas Mavericks.