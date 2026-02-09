Cuándo es el Premier Padel de Riad: fechas, horarios de los partidos, dónde ver por TV, cuadro y cuándo es la final

El mejor pádel del mundo arrancó este lunes 9 de febrero con los primeros partidos en el P1 de Riad, en Arabia Saudí, que se disputará hasta el 14 del mismo mes, curiosamente fecha que coincide en sábado con la disputa de las grandes finales de la competición. Sin duda alguna, esta campaña nos traerá grandes partidos y mucha tensión y emoción, y donde la pareja formada por Tapia y Coello defenderá en el número 1 sobre todo ante el ‘ratón’ Chingotto y el madrileño Alejandro Galán, que pelearán por esa cima semana tras semana en los diferentes torneos del calendario. Por otro lado, otras parejas a destacar son Yanguas-Stupa o Lebrón-Augsburger, que realizaron un baile de dúos a final de la campaña pasada para afrontar el 2026 con otro aire y con el termómetro de la ilusión hasta arriba. Conoce todo acerca del Premier Pádel Riad.

Cuándo empieza el Premier Pádel de Riad

Tal y como hemos destacado líneas atrás, el Premier Pádel de Riad arrancó este lunes 9 de febrero con los partidos de primera ronda, y finalizará este próximo 14 de febrero con la gran final por el título, que decantará a las dos primeras parejas ganadoras del 2026, tanto a nivel femenino como masculino. The appetiser is done. Now comes the 𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞 🍽️🎾 ⏰ Timetables below

📊 Livescores & results: https://t.co/G0RvnxXvL4 #PremierPadel #RiyadhSeasonP1 pic.twitter.com/PIwxpZTCcY — Premier Padel (@premierpadel) February 9, 2026 Cuadro principal del P1 de Riad

El cuadro principal del P1 de Riad ya arrancó con los primeros enfrentamientos. Las grandes parejas, por su condición de cabezas de serie, como es el caso de Galán-Chingotto, Tapia-Coello, Augsburger-Lebrón y Stupa-Yanguas no arrancarán el torneo hasta la siguiente fase, es decir, la ronda ronda, donde se medirá a las parejas que consiguieron el triunfo en su debut en territorio arábigo.

𝐈𝐭’𝐬 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 🇸🇦 The Riyadh Season P1 men’s and women’s draws are here! 📆 9-14 February

🏟️ Padel Rush Arena, Riyadh#PremierPadel #RiyadhSeasonP1 pic.twitter.com/vNs9YS3NEt — Premier Padel (@premierpadel) February 7, 2026

Horarios de los partidos del Premier Pádel de Riad y cómo ver por TV y online

Una vez definidos los primeros emparejamientos del cuadro, los respectivos partidos se disputarán desde las 10:00 horas CET hasta final de jornada, en dos sesiones distintas, es decir, en horario diurno y nocturno. Tal y como sucedía la pasada temporada, todos los partidos del P1 de Riyad, al igual que prácticamente toda la temporada de pádel, se podrá seguir a través del canal de Youtube oficial de Premier Padel hasta los octavos de final y, a partir de esta ronda, por los canales de Red Bull TV y Movistar Plus+. Además, en la web de OkDiario os daremos toda la información acerca de los torneos.

Qué día es la final del Premier Pádel de Riad

Los partidos por el título, tanto en ambas categorías, se disputarán en Riad el próximo día 14 de febrero, a partir de las 15:00 horas, con la gran final femenina y, a continuación, la masculina, donde podrás ver a las mejores estrellas del panorama deportivo competir por ambos títulos en el primer P1 del calendario.