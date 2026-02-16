Cuándo se juegan los partidos de ida de playoffs de la Champions League: horario y dónde ver por TV en directo

Regresa la mejor competición del mundo a nivel de clubes. Regresa la UEFA Champions League con la eliminatoria del Playoffs para acceder a los octavos de final de la competición. Real Madrid y Atlético de Madrid, tras quedar encuadrados en el 9º y 14º puesto, respectivamente, se jugarán el pase al siguiente escalón enfrentándose ante Benfica y Brujas. El Barça, por su parte, está exento de jugar esta ronda después de finalizar la fase de grupos en 5º posición y está esperando rival. Athletic y Villarreal, en cambio, están completamente eliminados. Conoce todos los detalles acerca del playoffs de la Champions League.

Time for the knockout phase play-off first legs 😤#UCL pic.twitter.com/J17gsWXOd9 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 16, 2026

Cuándo se juegan los partidos de ida de playoffs de la Champions League

La espera ha llegado a su fin. Real Madrid y Atleti, tras conocer a sus rivales, disputarán el primer partido del playoffs en las próximas horas, ambos fuera de casa. El conjunto de Arbeloa ha viajado hasta Lisboa para medirse al Benfica, durante este martes 17 de febrero (21:00 horas) de un viejo conocido del conjunto blanco, José Mourinho, que en las últimas días se ha rumoreado incluso la vuelta al banquillo del Bernabéu para la próxima temporada. El equipo de Simeone, por su parte, disputará su primer invite ante el Brujas este próximo miércoles a partir de las 21:00 horas.

Qué día y a qué hora empiezan los partidos

Tal y como hemos destacado líneas atrás, los encuentros de ida del playoff de la Champions League arrancarán este próximo martes 17 de febrero, con hasta un total de cuatro partidos, los mismos que se jugarán horas más tarde, es decir, durante el 18 de febrero. Descubre cuándo son los partidos y a qué hora se disputarán.

Martes 17 de febrero

Galatasaray – Juventus. 18:45 horas. Movistar Liga de Campeones 2.

Monaco – PSG. 21:00 horas. Movistar Liga de Campeones 2.

Benfica – Real Madrid. 21:00 horas. Movistar Liga de Campeones.

Dortmund – Atalanta. 21:00 horas. Movistar Liga de Campeones 3.

Miércoles 18 de febrero

Qarabag – Newcastle: 18:45 horas.

Bodo/Glimt – Inter Milán. 21:00 horas.

Brujas – Atlético de Madrid. 21:00 horas.

Olympiacos – Leverkusen. 21:00 horas.

Cuándo se juega la vuelta de los playoffs

Tras el sorteo, horas más tarde, se dio a conocer los horarios oficiales de la ida… y de la vuelta del playoffs de la Champions League. En este caso, nos centraremos principalmente en los equipos españoles, Real Madrid y Atleti, que se jugarán un puesto en los octavos de Champions. El conjunto madridista se jugará el pase en el Bernabéu el próximo 25 de febrero, a partir de las 21:00 horas; mientras que los rojiblancos harán lo mismo un día antes en su estadio, es decir, el 24 de febrero a partir de las 18:45 horas. Consulta todos los horarios.

24 de febrero

Atlético de Madrid – Club Brugge KV: 18:45 horas.

Bayer 04 Leverkusen- Olympiacos FC: 21:00 horas.

Inter Milán- FK Bodø/Glimt: 21:00 horas

Newcastle United FC-Qarabağ FK: 21:00 horas

25 de febrero

Atalanta BC-Borussia Dortmund: 18:45 horas.

Juventus-Galatasaray: 21:00 horas.

Paris Saint-Germain-AS Monaco: 21:00 horas

Real Madrid C.F.-SL Benfica: 21:00 horas

Dónde ver por TV todos los partidos de los playoffs de la Champions League

Tanto la ida como la vuelta de los playoffs de la Champions League se podrá ver y disfrutar a través de los canales oficiales de Movistar Plus+ y sus diferentes aplicaciones disponibles. Además, en la web de OkDiario os detallaremos todo lo que ocurra acerca de los partidos más destacados de la jornada en la mejor competición del mundo.