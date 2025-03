¿Cuándo es la final del Masters 1000 de Indian Wells 2025?

Indian Wells ultima sus preparativos para dar el pistoletazo de salida a la edición del 2025, donde Carlos Alcaraz ya se encuentra en suelo californiano para intentar defender la corona conseguida durante los dos últimos años, tras vencer al ruso Daniil Medvedev en sendas finales, en el primer Masters 1.000 de la temporada. El también considerado ‘quinto’ Grand Slam del circuito, por detrás del Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open, que son las competiciones por excelencia del calendario, arrancará este miércoles 5 de marzo la primera fase del cuadro principal, tanto en categoría masculina como femenina, y finalizará el próximo día 16.

Tal y como hemos comentado líneas atrás, Indian Wells 2025 abrirá el telón este miércoles 5 de marzo con las primeras rondas del torneo y cerrará sus puertas el próximo día 16 de marzo con la gran final de la competición. Serán dos semanas repletas de mucho tenis, emoción y ganas por descubrir si Carlitos Alcaraz es capaz de conseguir la triple corona en el desierto californiano.

March 4, 2025