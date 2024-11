Cuándo es la final de las ATP Finals y a qué hora se juega el partido

Las ATP Finals, tras la disputa de los primeros enfrentamientos, donde Carlos Alcaraz sufrió su primera derrota del torneo ante Casper Ruud o Jannik Sinner impuso su condición de favorito ante el australiano Álex de Miñaur y el estadounidense Taylor Fritz, sigue avanzando hacia sus rondas finales con el objetivo de conocer al nuevo ‘maestro’ de la edición 2024. Alcaraz ya se ha resarcido derrotando a Rublev y aún tiene opciones de entrar en la semifinal y después en la final. ¿Cuándo se juega el partido por el título y el cetro de maestro ATP?

Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Casper Ruud, Álex de Miñaur o Andrey Rublev, sólo puede quedar uno para lograr alzar el trofeo hasta el punto más alto del territorio italiano. Para ello, deberán pelear ante sus rivales para poder estar presente en la gran final del torneo, que se disputará este próximo domingo 17 en el Alpine Arena de Turín, un espectacular escenario que albergará hasta más de 15.000 personas, los cuales disfrutarán del último gran encuentro de la temporada 2024 ATP.

You just know day four is going to be GOOOOD 🔥#NittoATPFinals pic.twitter.com/5G8XfKpit7

— ATP Tour (@atptour) November 13, 2024