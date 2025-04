El cronómetro no engaña a Fernando Alonso: el Aston Martin es un segundo más lento que en 2023

Los entrenamientos libres del GP de Baréin de Fórmula 1 no han sido nada buenos para Aston Martin. Después de que a Fernando Alonso se le saliera el volante en plena recta y su equipo anunciara que iban a hacer cambios en el sistema de dirección del coche, el asturiano ha firmado la decimoquinta posición. No parece que vaya a haber gran mejora en Sakhir, donde apunta a estar lejos de la Q3 para la sesión de clasificación. El asturiano ha sido un segundo más lento que en 2023 con su AMR-25. Sí que puede haber opciones para Carlos Sainz, que ha terminado décimo.

La segunda sesión de los libres ha estado dominada por McLaren. Los ingleses aspiran a ganar este Mundial de Fórmula 1 y están dando motivos para soñar con poder relegar a Verstappen a un segundo plano. De hecho, en Baréin han ocupado las dos primeras plazas, con Piastri una décima más rápido que su compañero Lando Norris, que lidera la clasificación tras los tres primeros grandes premios. Para encontrar al neerlandés hay que bajar a la séptima posición.

Las sensaciones del Red Bull no son las mejores. Verstappen ha rodado ocho décimas más lento que sus máximos rivales en el Mundial, hasta el punto de que su escudería satélite, Racing Bulls, ha colocado un coche por delante, con Hadjar en sexta plaza. Yuki Tsunoda no ha podido pasar de la decimoctava posición, muy alejado de su compañero de equipo.

Justo por detrás de los dos pilotos de McLaren, que han dominado la sesión, ha terminado Russell con su Mercedes. El británico se ha quedado a medio segundo del mejor tiempo de Piastri, mientras que tras él aparecen Leclerc y Antonelli. Tras Hadjar y Verstappen aparecen Hamilton, Bearman y Carlos Sainz. El español completa el top-10 a 1,1 segundos del liderato.

