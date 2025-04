Carlos Sainz tiene motivos para ilusionarse: Williams suma más puntos en tres carreras que en todo 2024

Después de un decepcionante inicio de temporada, Carlos Sainz tiene motivos para ilusionarse de cara al grueso duro del Mundial de Fórmula 1 2025 que este fin de semana alcanza una cita deseada por el madrileño, el Gran Premio de Bahrein. El circuito de Sakhir, que es uno de los que mejor se le dan, se presenta como una oportunidad de oro para que el piloto español se reivindique en su nueva aventura con Williams, un equipo que le ha dado argumentos de peso para confiar en su monoplaza

El FW47 tiene ritmo como está demostrando su compañero, Alex Albon, y hasta el propio Sainz pudo comprobarlo desde que optaron por una estrategia a la desesperada en Suzuka al colocarle un juego de neumáticos blandos. Pese a no conseguir la remontada imposible de llegar hasta los puntos, el madrileño pudo hacer varios adelantamientos que pusieron de manifiesto la ventaja que a día de hoy Williams saca a otros equipos como Alpine, Sauber, Aston Martin, Haas y Racing Bulls.

La escudería azul marcha quinta en constructores con 19 puntos (18 de Albon y uno de Sainz), más que en todo 2024 entre el tailandés, Franco Colapinto y Logan Sargeant (17). Eso ya es motivo de celebración en Williams, que con James Vowles como jefe de equipo a la cabeza y una de las mejores duplas de la parrilla de F1 amenazan con llevarse ese ‘título de los mortales’ a finales de temporada.

La mejoría es evidente, pero en Bahrein llega el turno de Sainz, que está dispuesto a zanjar todas las críticas por sus lógicas actuaciones por debajo de lo esperado en las tres primeras citas. Desde 2022, el madrileño no ha bajado de la cuarta posición en la carrera de Sakhir (segundo ese año, cuarto en 2023 y segundo en 2024).

Sainz confirma lo evidente

«Si esperas ver lo mejor de Carlos Sainz en tres carreras en Williams en un coche nuevo no entiendes el deporte muy bien o no sabes cuánto le puede costar a un piloto adaptarse a un coche para poder entender dónde está esa última décima o décima y media», confirmó el propio piloto en la previa del GP de Bahrein este jueves.

Sainz analizó su inicio y reconoció que «todavía» no ha hecho «un fin de semana perfecto», a pesar de conseguir «estar cerca» de Albon, «incluso en la misma décima». «Ahora me tengo que asegurar de cometer menos errores y ejecutar mejor el fin de semana. También tengo que ir mejorando mi velocidad, no estamos tan lejos como parece, lo único que me tiene que salir un fin de semana entero perfecto, y llegará», defendió.

«A veces te subes a un coche de F1 y eres naturalmente rápido. Da igual lo que hagas. Siento que ese fue el caso en Abu Dabi el año pasado y en Bahrein este año. No tenía que pensar a la hora de pilotar, en cuanto me subí al coche era rápido, incluso más de lo que pensaba que podía ser, superó mis expectativas», confesó sobre sus primeras vueltas con el Williams.