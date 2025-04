Carlos Sainz experimenta la crueldad de la F1: de luchar por victorias a ser decimoquinto en un año

Carlos Sainz está experimentado la parte más cruda de la Fórmula 1 en este inicio del Mundial de 2025. Los comienzos de su quinta aventura distinta en la parrilla no están siendo fáciles, ni tampoco los esperados echando un ojo al pasado reciente en los test. Una crueldad manifiesta al contraponer su posición en la tabla después de las tres primeras carreras con la del año pasado a estas mismas alturas.

Cuesta encontrar precedente a una caída de tal magnitud, pues cabe recordar que después de celebrarse los tres primeros Grandes Premios en 2024 Sainz era cuarto con 40 puntos, 11 por debajo de Max Verstappen, al que entonces amenazaba por el título siendo el único piloto capaz de quitarle las victorias. Todo ello habiéndose perdido la segunda cita del campeonato en Arabia Saudí por su operación de apendicitis.

Con podio en Bahrein y victoria en Australia, lo lógico habría sido que el español acabase entre los tres primeros esa carrera en Yeda, pero si cogemos el precedente de 2022, en el que fue sexto en Arabia, Sainz habría sumado 48 puntos para ponerse segundo a tres de Verstappen, es decir, su rival directo por el campeonato en el arranque. Ahora, en cambio, es decimoquinto con un punto llovido tras la ola de descalificaciones de China.

El descenso es de magnitudes mayúsculas, pero no por ello deja de ser esperado. De hecho, el Mundial de 2024 en el que Sainz bate su récord personal de puntuación (290) y acaba quinto lo empezó sabiendo que esta temporada dejaría de ser piloto de Ferrari. Meditar su siguiente destino le llevó un buen tiempo y no era para menos, ya que al salir de Maranello y con las puertas de Red Bull y Mercedes cerradas sabía perfectamente que su futuro no iba a estar marcado por podios y victorias.

El más rápido en pretemporada

Escogió Williams, la que muchos aficionados españoles, en consonancia con el madrileño, vieron como la mejor opción, pero los inicios no están siendo muy positivos a nivel de resultados tras unos test muy alentadores tanto en Abu Dabi en postemporada como en Bahrein en pretemporada, en la que marcó el mejor tiempo de todas las sesiones.

Tras ese subidón cogido con pinzas muchos se esperaban que Sainz iba a escalar rápidamente al top 10 de pilotos como sí lo está haciendo su nuevo compañero, Alex Albon, pero su adaptación se está cocinando a fuego lento. Ahora bien, la que está alcanzando el tailandés no deja de ser su meta este año, e incluso optar a algo más en determinadas pruebas cuando se den las circunstancias apropiadas.

Sainz sabe dónde está el ritmo

Sainz sabe como así repitió varias veces en el GP de Japón que hay ritmo en su Williams y que a medida que el coche vaya evolucionando en la fábrica de Grove podrá haber todavía más. Siendo uno de los mayores interesados en aprender de ingeniería de la parrilla no obviará además la situación de que en este Mundial de la escalada se escala muy ‘fácil’, ya que la mayoría de equipos están en un puño, con McLaren desmarcado momentáneamente por encima del resto.

Albon ha puesto a Williams como la quinta escudería y Bahrein se presenta para Sainz como la oportunidad perfecta para potenciar todavía más al monoplaza azul, ese al que poco a poco le va cogiendo la manija como demostró en el tramo final de la carrera de Japón adelantando varias posiciones en Suzuka con las gomas blandas.

Carlos quiere volver, podía haber regresado de hecho a los puntos sin la sanción de tres puestos en la parrilla, y un circuito que le gusta como el de Sakhir le impide lamentarse más de dos días porque este fin de semana ya tiene otra opción para reivindicarse. Aunque es pronto para mirar clasificaciones, Sainz es un piloto que desde 2017 no ha bajado del top 10 a finales de temporada y mantenerlo es su principal objetivo.