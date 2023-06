Convocatoria del Barcelona contra el Celta: Busquets y Jordi Alba ya son historia

El Barcelona dio a conocer en la mañana de este sábado la lista de convocados para el partido ante el Celta de Vigo y tanto Busquets como Jordi Alba no viajarán después de despedirse esta misma semana. Por otro lado, Xavi Hernández no podrá contar con Araujo, Balde y Pedri por lesión, pero ha decidido convocar a cuatro juveniles, Unai Hernández, Marc Guiu, Pau Prim y Dani Rodríguez.

Cabe destacar que el equipo viajará directamente desde Vigo hasta Japón para disputar un partido amistoso el próximo martes 6 de junio ante el Vissel Kobe de Andrés Iniesta, que también dirá adiós al equipo nipón tras seis años. El conjunto azulgrana confirmó hace varias semanas esta compromiso en el país asiático para enfrentare ante unos 66.000 espectadores japoneses y obtener un pequeño rédito económico.

Por otro lado, Pedri, Ronald Araujo y Balde no se entrenaron en el entrenamiento previo al choque ante el Celta por lo que no entran en la convocatoria y no viajarán ni a Vigo ni a Japón. Los dos primeros se han perdido los últimos compromisos ligueros desde que se proclamaron campeones del campeonato y será ya en la próxima temporada cuando reaparezcan con la camiseta del Barcelona, mientras que el lateral zurdo sufrió una dura lesión en la última jornada ante el Mallorca y estará hasta el arranque de la pretemporada.

Convocatoria del Barcelona