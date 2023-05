El posible reencuentro de Iniesta con sus ex compañeros del Barcelona

Andrés Iniesta ha puesto punto y final a su etapa en Japón. El futbolista manchego ha anunciado este jueves en una rueda de prensa que abandona la disciplina del Vissel Kobe «de mutuo acuerdo» y ahora está por ver cuál será su nuevo destino. Suenan varias opciones y el de Fuentealbilla podría reencontrarse con algunos de sus ex compañeros del Barcelona, como Jordi Alba, Busquets o Leo Messi, cuyos futuros son igual de inciertos.

Y es que hace dos semanas, Sergio Busquets anunció su marcha del Barcelona a final de esta temporada. Jordi Alba comunicó lo propio este miércoles y, por si esto fuera poco, Leo Messi abandonará el PSG el próximo 30 de junio. Sus futuros podrían estar encaminados a un mismo destino. En los últimos meses ha venido sonado con fuerza la opción Arabia Saudí, pero ha sido el Inter de Miami el equipo que ha ido cimentando un futuro juntos desde hace varios años.

El equipo de la MLS es y ha sido un viejo aspirante a hacerse con los servicios de las grandes estrellas del Barcelona en la última década, pero las condiciones no se daban ya que todos ellos querían seguir dando sus últimos pasos en el Barcelona. No obstante, este verano se dará una situación inédita y que no se había producido nunca. Tanto Busquets, como Jordi Alba. como Messi serán libres este mismo y serán ellos quienes elijan su futuro.

Por ello, se podría producir ‘The Last Dance» entre todos ellos. Arabia Saudí es otro de los países que ha entrado de lleno en la pelea por hacerse con todos estos jugadores. A Messi le han llegado a ofrecer 400 millones de euros por temporada, una cifra prácticamente imposible de rechazar en términos económicos y que podría arrastrar también a sus amigos Jordi Alba, Busquets y también Iniesta.

Seguir en la élite

Ahora está por ver si tanto Leo Messi, como Busquets y Jordi Alba desean seguir jugando al fútbol al más alto nivel o si, por el contrario, deciden irse a una liga menor y disfrutar de este deporte pero desde una exigencia menor. Por ello, están las opciones de Arabia Saudí y Miami en el horizonte. Pero no se descarta que sus caminos no se unan y el argentino decida aceptar la oferta del Barcelona.

En cambio, Iniesta es el único que ya tomó esa decisión en 2018 de abandonar el fútbol del más alto nivel e irse a Japón. Ahora podría cambiar de continente y cambiar el asiático por el americano.