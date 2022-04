El Eintracht Frankfurt logró este jueves frenar la gran racha de resultados que había enlazado en las últimas semanas el Barça. A la primera que vino mal dada en el cuadro culé volvieron a aflorar esa tendencia de un Xavi Hernández capaz de encontrar siempre justificación al error, y escasa autocrítica al momento. El catalán culpó al estado del césped del empate en Alemania, una más para su extensa colección de excusas tanto en su época como jugador como ahora como entrenador culé.

«Hemos estado más espesos que de costumbre. El campo no estaba en perfectas condiciones y no ha facilitado nuestro juego. Hemos generado menos ocasiones de lo normal», decía Xavi en sala de prensa tras el empate a uno ante el Eintracht, poniendo como justificación al mal juego de su equipo y la escasez de oportunidades que generó, no a su plantilla o el buen hacer rival, sino al estado del césped alemán, que no facilitó el juego combinativo que acostumbra.

No es la primera vez en su corta experiencia en el banquillo culé que Xavi recurre a excusas para justificar un resultado o el mal juego de su equipo. Esta temporada en la Liga Santander tuvo otro episodio surrealista… ¡y fue antes del partido! Fue ante el Villarreal en un partido que se debía disputar en el Estadio de la Cerámica cuando antes del mismo, en sala de prensa Xavi llegó a comentar que su equipo podría tener dificultades para desplegar su juego.

«Y más en su campo, con unas dimensiones más pequeñas de lo normal», dijo Xavi, sin saber realmente las dimensiones del Estadio de la Cerámica, que tiene exactamente las mismas que tiene el Camp Nou, de 105 metros de largo por 68 de ancho. Es cierto que al Barça se le atragantó el Villarreal, un partido que iba 1-1 a falta de cinco minutos para el final del partido pero que entre Memphis y Coutinho de penalti acabaron decantando (1-3).

Como futbolista, proclive a las excusas

Ante las derrotas, especialmente ante las que sufrió contra el Real Madrid en diferentes Clásicos durante su carrera. El entrenador catalán tuvo como futbolista varias declaraciones en las que mostró que no tiene buen perder y que siempre encontró alguna justificación para los resultados. Una de ellas, en 2014 tras perder 3-1 ante los blancos, el catalán justificó la derrota al estilo madridista: «Ellos viven de las contras. Se han echado atrás y han salido a la contra».

En la famosa final de Copa del Rey entre Madrid y Barça, en la que Gareth Bale una galopada triunfal superando a Marc Bartra para poner el gol que daría el título copero a los blancos, Xavi Hernández, lejos de reconocer el resultado y al nuevo campeón, volvía justificarse con más excusas: «El resultado es un poco impostor, se nos ha escapado la final por detalles».

Pero una de las excusas más célebres que dejó Xavi Hernández durante su carrera como futbolista fue la que lanzó en un partido ante el Real Valladolid en Pucela. El cuadro culé perdió por 1-0 ante los vallisoletanos y el catalán aludió al estado del césped para justificar la derrota: «El césped estaba muy seco y nos ha creado muchas dificultades. Queríamos circular rápido el balón, pero no han regado. El campo no nos ha ayudado para nada, no estaba en buenas condiciones, no nos ha dejado hacer el juego fluido que veníamos haciendo».

«Si miramos solo el resultado nos quedamos en lo superficial. Llegaron mejor que nosotros de ritmo y fuerza. Pero el balón fue nuestro, no pudieron dominarnos», fue otra de sus señaladas declaraciones, tirando de la recurrente posesión y control de juego, aunque esta vez fue tras perder una eliminatoria de Champions League por 7-0 en el global ante el Bayern de Múnich.

«Su estilo es especular»

«Su estilo es de especular, de ver lo que hace el contrario, y por eso no pasará a la historia del fútbol aunque haya ganado la Champions», afirmó Xavi Hernández sobre el Inter de José Mourinho después de caer eliminado en las semifinales de la edición de la temporada 2009-2010.