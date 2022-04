Xavi Hernández se ha mostrado satisfecho con el empate cosechado por su equipo en Alemania que deja todo abierto para el duelo de vuelta. El entrenador del Barcelona se ha quejado del estado de césped, ha alabado al Eintracht Frankfurt y ha pedido al Camp Nou que apriete la semana que viene para lograr el pase a semifinales de la Europa League.

Análisis del partido

«El Eintracht ha sido un rival muy difícil y muy físico. Salían como demonios al contraataque, no hemos sabido parar sus transiciones y se nos ha complicado muchísimo. Hemos estado más espesos que de costumbre. El campo no estaba en perfectas condiciones y no ha facilitado nuestro juego. Hemos generado menos ocasiones de lo normal. El Camp Nou tiene que ser una olla a presión para el equipo contrario como lo ha sido para nosotros hoy».

La dificultad de la Europa League

«Normalmente el equipo que proponer genera más, pero hoy ha sido al revés. Ya habíamos avisado de que era un rival muy duro que había eliminado a un señor equipo como el Betis. Esto es Europa, no hay sorpresas y todo se complica».

El gol del empate

«Hemos generado llegadas desde banda que no hemos sabido aprovechar bien con el último pase. El gol es un golazo, una combinación de puro talento de los jugadores. Estoy satisfecho por el resultado porque era un rival muy complicado y un campo difícil».

La lesión de Piqué

«Llevaba bastante tiempo con molestias y hoy se ha resentido. Ojalá sea poca cosa», ha indicado en los micrófonos de Movistar+.