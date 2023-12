Chiellini anuncia su retirada del fútbol

El mítico jugador Giorgio Chiellini anunció este martes su retirada del fútbol profesional a sus 39 años. Su último equipo fue Los Ángeles FC. Hizo historia en la Juventus de Turín y en la selección italiana durante una larga y exitosa carrera deportiva. Anunció su retirada a través de un emotivo vídeo en sus redes sociales.

Con un mensaje en sus redes sociales, el carismático central zurdo puso fin a su dilatada carrera de 23 años como futbolista profesional en la que conquistó la Eurocopa 2020 con Italia, 9 ‘Scudetto’, cinco Copas de Italia y 3 Supercopas con la ‘Juve’, y una Supporters Shield y una MLS en su aventura estadounidense.

«Has sido el viaje más bonito e intenso de mi vida. Has sido mi todo. Contigo he recorrido un camino único e inolvidable. Pero ahora es el momento de comenzar nuevos capítulos, enfrentar nuevos desafíos y escribir más páginas importantes y emocionantes de la vida», publicó Chiellini en sus redes sociales.

— Giorgio Chiellini (@chiellini) December 12, 2023