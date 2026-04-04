Cerezo alza la voz antes de recibir al Barcelona: «¡Estáis muy pesaditos con Julián Álvarez!»

El Metropolitano desprecinta la trilogía de partidos entre Atlético y Barcelona con el enfrentamiento menos tenso de los tres. Tanto para los rojiblancos, que caminan lejos del líder y distanciados del quinto, como para los azulgranas, que en caso de perder seguirían dependiendo de sí mismos para ganar la Liga. Sobre ello, Julián Álvarez y la actualidad rojiblanca se pronunció Enrique Cerezo antes de la comida de directivas.

«Estáis pesaditos con Julián Álvarez», inició Cerezo. «Es jugador del Atlético y tiene un contrato largo con el Atlético de Madrid. Pues, como en todos los equipos, cada uno tiene sus debilidades, pero no voy a decir un jugador que me gusta del Barcelona. Me gustan todos, hasta el entrenador. El Barça es siempre peligroso e imprevisible, con jugadores jóvenes con mucha calidad», añadió el mandamás rojiblanco.

En clave de objetivos, Cerezo dejó claro que el Atlético sigue compitiendo en todos los frentes. «Todos los partidos son iguales, el mismo fin: llegar lo más lejos en la Copa de Europa y acabar en la Liga entre los tres primeros. ¿Que el Atlético no se juega nada? Tanto o más que el Barcelona. Ser juez siempre es bueno, pero no descarto nada hasta que matemáticamente no esté resuelto. ¿Por qué no podemos estar metidos en la Liga?», reflexionó.

Cerezo no restó importancia al partido pese a caminar lejos en Liga. «Con el partido de hoy es la cuarta vez que jugamos, hemos jugado en Copa y en Liga. Es un partido difícil, complicado, pero vamos a salir a ganar. Aquí no hay ni que cansarse ni que nos cansen: jugar bien y meter goles. Hace unos meses nos dábais por muertos e íbamos a acabar con todo, y ahora mira dónde estamos. Que veamos muchos goles y que sean nuestros», dijo Cerezo.

En clave de objetivos, Cerezo dejó claro que el Atlético sigue compitiendo en todos los frentes. «Todos los partidos son iguales, el mismo fin: llegar lo más lejos en la Copa de Europa y acabar en la Liga entre los tres primeros. ¿Que el Atlético no se juega nada? Tanto o más que el Barcelona. Ser juez siempre es bueno, pero no descarto nada hasta que matemáticamente no esté resuelto. ¿Por qué no podemos estar metidos en la Liga?», reflexionó Cerezo.