El Barcelona tiene un plan contra el césped del Metropolitano

El Barcelona tiene un plan para que este sábado el Metropolitano no le vuelva a jugar una mala pasada como ya le sucedió en el 4-0 de la ida de la semifinal de la Copa del Rey. La trampa del césped del estadio rojiblanco ha provocado que grandes rivales, entre ellos los de Hansi Flick, se vayan con una goleada. Los de Simeone están mucho más adaptados a un césped rápido y con trampas que causan resbalones imprevistos.

El césped del Metropolitano está siendo esta temporada un aliado más para el Atlético de Madrid. Un estadio en el que en este curso ya han caído goleados grandes rivales como Barcelona, Real Madrid, Eintracht o Tottenham. También perdió el Inter de Milán en este estadio.

En los últimos meses quedan en el recuerdo los resbalones del portero y la defensa del Tottenham que sentenciaron la eliminatoria de octavos de Champions en el partido de ida. O la cantada de Joan García al despejar una pelota que supuso el inicio de la goleada que recibió el Barça en la Copa.

El Barcelona no quiere caer en la trampa del Metropolitano

Y es que este césped del Metropolitano, rápido a más no poder y resbaladizo, fue un tormento para el Barcelona en aquel 4-0 de la Copa del Rey. No se adaptó en ningún momento el cuadro azulgrana y cuando se dio cuenta ya caía goleado al descanso. Hansi Flick aprendió de aquello y ahora ha preparado un plan para no volver a caer en la trampa.

«Hemos hablado de ello. Les he dicho a los jugadores que hay que mirar esto y podrían cambiar los tacos, quizás. Tienen la información, hemos visto la situación del césped. Será igual para todos. Ellos tienen que prepararse y adaptarse», comentó Hansi Flick el pasado viernes en rueda de prensa.

Deja claro el entrenador alemán que su cuerpo técnico ha estudiado a fondo el estado del césped del Metropolitano para que sus jugadores no vuelvan a caer en la trampa. El cambio de tacos para este partido puede ser la solución más sencilla. Pero ha sido la que ha revelado Flick, y el entrenador germano no suele revelar sus planes. Por ello no sería de extrañar que tenga un as guardado bajo la manga.

La clave de este plan es que el Barcelona ya ha jugado esta temporada en el Metropolitano y ya cayó en la trampa del césped. Lo conoce y el cuerpo técnico de Hansi Flick estudia hasta el milímetro cada circunstancia dentro de un partido. Y esta es una más. Mucho más importante de lo que pueda parecer.