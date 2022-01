Novak Djokovic se enfrenta al día que se presume como definitivo para conocer su futuro en Australia. La segunda vista judicial sobre su visado tendrá lugar esta noche, a partir de las 23:30 horas en España –09:30 en Melbourne– y el número uno del ranking ATP, actualmente detenido, podría ser deportado definitivamente del país oceánico.

El caso Djokovic y su posible deportación de Australia, en directo

0:02. Los tenistas aleccionan a Djokovic

Garbiñe Muguruza fue una de las últimas en hablar del caso y al igual que hicieran muchos colegas de profesión, recalcó las normas que todos conocían para acudir al Open de Australia. «Esto podría haberse evitado, como todos hemos hecho, vacunándonos», opinó sobre el Caso Djokovic.

23:53. El argumento ‘antivacunas’ de los abogados de Djokovic

«Eso en sí mismo podría ser apto para generar un sentimiento antivacunas», aseguran los abogados, sobre la potencial decisión de expulsar a Djokovic de Australia debido a su comportamiento. Cabe recordar que también se debería a irregularidades en su visado.

23:44. Los jueces no quieren alargar la decisión

«Deberíamos poder terminar para la hora de comer, si eso no es posible no es posible, la corte no está fijando un cronograma», asegura el magistrado principal.

23:33. Comienza el juicio

Djokovic se enfrenta a la decisión final sobre su situación en Australia y la posible deportación de territorio aussie. La segunda vista judicial al hilo del visado del tenista serbio ya está en marcha.

23:21. Djokovic, detenido hasta el juicio

Novak Djokovic ha permanecido detenido desde la decisión del ministro de Inmigración de Australia, Alex Hawke, de deportar al tenista serbio y hasta su presencia en la vista judicial definitiva en la que se debe decidir el caso.

23:14. Una decisión que pone patas arriba el cuadro…

… en caso de que se tome esta noche. La potencial deportación de Novak Djokovic provocaría, si no se publica antes el orden de juego del primer día del Open de Australia, el traslado del cabeza de serie número cinco, Andrey Rublev, al lugar de un Djokovic que pasaría a estar fuera del torneo. Sin embargo, si se decide la expulsión de Nole más allá de la publicación del orden de juego, el lugar del número uno sería tomado por un lucky looser procedente de la previa.

23:03. Menos de media hora para el comienzo del juicio

Se aproxima la hora de comienzo del juicio decisivo sobre la situación de Novak Djokovic y su probable deportación de Australia. Tres jueces darán el veredicto definitivo y la resolución al caso que ha paralizado el mundo del deporte en los últimos días.

22:47. La señal en directo del juicio

En España, ninguna televisión emitirá la vista judicial definitiva de Novak Djokovic, pero se puede seguir a través del siguiente enlace, en el que se permite visualizar el momento decisivo del caso.

22:34. La decisión definitiva

Salvo circunstancia excepcional que no se prevé, Novak Djokovic conocerá en las próximas horas si la decisión es la de su expulsión de Australia o si los jueces vuelven a darle la razón y le permiten permanecer en el país y, por ende, disputar el Open de Australia. Después de muchos días de caso Djokovic se acerca el final.

22:25. Djokovic se juega el número uno

En lo extradeportivo están claras las consecuencias de una potencial deportación de Novak Djokovic de Australia pero en lo deportivo, también tendría importantes penas para el tenista serbio. Nole no podría, lógicamente, participar en el Open de Australia y Daniil Medvedev, si se hace con el título, le arrebataría el número uno del ranking ATP

El caso de Novak Djokovic será escuchado por el Tribunal Federal en pleno -formado por tres jueces-, por lo que no hay posibilidad de apelación. Ésta era una petición de los abogados del tenista serbio.

22:10. El juicio, a las 23:30

La vista judicial en la que puede decidirse el futuro de Novak Djokovic en Australia tendrá lugar en la Corte Federal de Melbourne y estará presidirá por el juez David O’Callaghan. Comenzará, si todo sigue lo previsto, a las 09:30 en Melbourne, 23:30 en España.

22:00. El día decisivo del Caso Djokovic, en directo

¡MUY BUENAS NOCHES! Bienvenidos al directo en el que seguiremos la actualidad del caso Djokovic en una jornada que se presume decisivo, con la segunda vista judicial del visado del número uno del ranking ATP. En OKDIARIO te contamos minuto a minuto todo lo que suceda y la decisión final sobre su deportación o participación en el Open de Australia.