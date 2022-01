El que fuera defensa del Liverpool Jamie Carragher y actual comentarista se ha sincerado y ha contado a la audiencia de su programa el insultó que recibió por parte de Leo Messi después de que el argentino fichase por el PSG. El ex jugador del Barça le envió un mensaje directo a los perfiles del inglés por unas palabras que no le gustaron al argentino.

Cuando se confirmó que Leo Messi dejaba el Barcelona y fichaba por el PSG Jamie Carragher no dudó a la hora de criticar este movimiento el pasado verano. El mítico ex jugador del Liverpool, además, ha venido también en estos últimos meses juzgando el paso del rosarino por el Parque de los Príncipes, de lo que no ha salido bien parado.

Ahora es Jamie Carragher el que ha desvelado que durante un programa recibió un mensaje privado en su móvil que provenía de una cuenta oficial de Leo Messi. Según el inglés, el que fuera el ’10’ del Barça le llamó «burro» por criticar de tal manera su cambio de la Ciudad Condal por la glamurosa París, algo que calificó de poco inteligente.

«Fue en Monday Night Football y recibí un mensaje privado. No voy a mostrarlo, pero básicamente me llamó burro», desveló Jamie Carragher. «Espero que Messi esté viendo Friday Night Football porque quiero decirle que lo amo completamente», añadió el comentarista para quitarle hierro al asunto.

«Eres el mejor jugador de todos los tiempos y, desde luego, si me comparo contigo, claro que soy un burro», añadió Jamie Carragher al comparar la calidad futbolística que han mostrado ambos futbolistas a lo largo de su carrera. Pese a esas palabras, luego elaboró su once ideal del pasado 2021 y dejó fuera a Leo Messi: «No es suficiente con haber ganado la Copa América. No puedo dejar a Salah fuera».