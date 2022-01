La gala de los premios The Best sirvió para conocer el mejor once FIFPro de la última campaña. Esta alineación ideal está marcada por los cuatro delanteros que presenta, mientras que sólo cuenta con tres defensas y otros tres centrocampistas. De la Liga, el futbolista del Real Madrid David Alaba es el único representante.

En la portería, Gianluigi Donnarumma fue el escogido para este mejor once FIFPro. El guardameta italiano fue el MVP de la pasada edición de la Eurocopa en la que se coronó con Italia. La defensa la formarían Ruben Días, Leonardo Bonucci y el único futbolista de la Liga, que es del Real Madrid y no es otro que el austríaco David Alaba.

Avanzando de línea, en la medular destaca Jorginho, que logró ganar la Champions League con el Chelsea y la Eurocopa con su país. Junto al italiano estaría su compañero de equipo Ngolo Kanté, que también fue muy importante en la recta final de la temporada para los londinenses. Otro de la Premier League, Kevin de Bruyne completa el centro del campo.

En la delantera, no un tridente de lujo, sino un cuarteto que haría temblar a cualquier defensa. Robert Lewandowski, Haaland, Leo Messi y Cristiano Ronaldo fueron los escogidos para completar este once, dejando fuera a otros cracks como Kylian Mbappé o Neymar.

El once FIFPro quedaría así: Donnarumma; Alaba, Ruben Días, Bonucci; Jorginho, Kanté, De Bruyne; Cristiano Ronaldo, Haaland, Lewandowski, Messi.