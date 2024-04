Carlos Sainz: «La gente ya sabe que disponible estoy y que rápido voy»

Carlos Sainz completó otra gran actuación y subió al podio tras la carrera del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Nuevamente, el español fue el primero de los mortales y la única alternativa a Red Bull, que reinó con Max Verstappen y Checo Pérez. Tras bajarse de su Ferrari, el ’55’ analizó lo que había sido una prueba con muchos adelantamientos para acabar subiéndose a la tercera posición.

«Sí. He tenido una buena carrera hoy. Estoy bastante contento. Vinieron las nubes y la degradación bajó mucho. He tenido que adelantar a muchos coches hoy, tienes que dar en el clavo con esa última chicane para adelantar en la curva 1», comenzó Sainz a pie de pista en los micrófonos de la F1.

Sobre su objetivo de subir al podio, el madrileño siempre lo tuvo claro, aunque el camino para conseguirlo fue durísimo: «Pensaba que sí, pero que también iba a ser muy difícil quedar tercero. Sabía que necesitaba un delta muy grande para poder acercarme a Lando (Norris) y a Charles (Leclerc). Era rápido con el duro y me he sentido fuerte para empujar».

«Creo que va a ser complicado para todo el mundo porque llevamos cuatro o cinco años sin ir y saltar al sprint va a ser complicado. Tenemos dos semanas para recuperar e ir a China a tope», añadió al ser preguntado por el GP de China, que tendrá lugar dentro de dos semanas y acogerá el primer formato sprint del Mundial.

«Tres podios en tres carreras… este podio ha sido muy luchado. Hemos ido con un último stint al ataque. Parecía que se me estaba complicando todo, pero luego al final me he encontrado muy bien», continuó el español, sorprendido por su espectacular arranque.

Finalmente, respondió a la pregunta de si dar caza a Red Bull era posible en Japón: «No. Creo que Red Bull estaba una décima o dos por delante hoy y se ha acabado notando. Con ruedas duras podría haber ido más rápido. Lo positivo es que estamos mucho más cerca que el año pasado, incluso en circuitos difíciles para nosotros. Eso te permite hacer la carrera de consistencia que hemos hecho hoy».

«Ha sido una carrera dura, muy estratégica, con una pista que ha cambiado mucho. Del primer stint al último la pista era totalmente distinta. Adelantamientos, carrera luchada, el tercer podio consecutivo que sabe bien», prosiguió.

Sainz comparó esta carrera con la de Sakhir: «Un poco como Bahrein, hubiésemos estado ahí con Checo. Es una buena señal, estar más cerca en carrera que en quali. Lo prefiero. Era el objetivo este año, demostrar que hemos mejorado en todos los aspectos. En circuitos como Suzuka no podemos ganar, pero luego en otros como Australia igual sí».

«Lo puedes mirar de dos maneras. Una pena no poder seguir el año que viene con lo bien que estamos yendo. Da un poco de rabia tener que irse el año que viene. Espero algún día poder luchar por ese Mundial. Toca tomar decisiones importantes y la gente ya sabe que disponible estoy y que rápido voy», dijo Sainz sobre su futuro, postulándose como lo que es, un gran piloto.

«Es una mejora que espero que sea lo suficientemente grande como para alcanzar a Red Bull y empezar a pelear en todas las carreras con ellos. Me he sentido mucho más fuerte que en Australia a nivel físico», finalizó levantando la esperanza.