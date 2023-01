Carlos Alcaraz no jugará el Open de Australia por una lesión en la pierna

La peor de las noticias en el peor momento. Carlos Alcaraz no podrá comenzar el año 2023 como deseaba y se ve obligado a no participar en el Open de Australia, debido a una inoportuna lesión en su pierna derecha, que anunció en la noche del viernes a través de un comunicado emitido en las redes sociales. El número uno del ranking ATP vuelve a sufrir un problema físico que le aparta de la competición, en esta ocasión de cara a un torneo de Grand Slam en el que tenía puestas muchas expectativas y en el que era uno de los grandes candidatos a la victoria.

«Cuando estaba en mi mejor momento de la pretemporada, me he lesionado en un gesto fortuito y forzado entrenando, esta vez en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Había trabajado muchísimo para llegar a mi mejor nivel a Australia…», comenzaba explicando Alcaraz, que daba la fatídica noticia a sus seguidores. «Desgraciadamente no podré jugar ni el Care A2+ Kooyong ni el Abierto de Australia. Es un momento duro, pero tengo que ser optimista, recuperarme y mirar hacia delante. Nos vemos en 2024, Open de Australia», completó Carlos.

La baja de Alcaraz supone un duro golpe en sus aspiraciones para el primer tramo de 2023. El tenista murciano llega con una ventaja notable en lo más alto del ranking ATP, pero su baja obligada en el Open de Australia provoca que sus rivales puedan acortar distancias con el actual número uno, que en su comunicado no anunció cuál puede ser su fecha de regreso al circuito.

Dos meses sin ver a Alcaraz

Alcaraz lleva sin jugar desde el 4 de noviembre de 2022, en los cuartos de final del Masters 1000 de París-Bercy, partido en el que se vio obligado a abandonar ante Holger Rune debido a una lesión en el abdominal que le hizo perderse las ATP Finals y las finales de la Copa Davis. Después de recuperarse al 100% y tras haber debutado ya en la presente temporada en una exhibición en Abu Dhabi, una nueva lesión, en este caso en la pierna, frena las aspiraciones de Carlos de cara a un torneo en el que tenía puestas muchas expectativas.