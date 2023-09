Carlos Alcaraz – Daniel Evans: horario, canal TV y cómo ver online en España el partido del US Open 2023

Carlos Alcaraz sigue con paso firme en el US Open 2023 y ya se ha plantado en tercera ronda del último Grand Slam del año, donde defiende el trofeo y busca romper esa maldición que evita que el mismo tenista revalide el título desde hace más de una década. Su rival en esta fase será el inglés Daniel Evans, que intentará complicarle la vida al de El Palmar.

El joven tenista de Murcia comenzó el US Open 2023 ganando su primer partido tras la retirada de su rival, Dominik Koepfer. Es cierto que el alemán se marchó lesionado, pero Carlos Alcaraz vencía en esos momentos y todo apuntaba a un triunfo suyo. Posteriormente llegó Lloyd Harris en segunda ronda, donde el vigente campeón de este Grand Slam que se está disputando en Nueva York se impuso con contundencia por 6-3, 6-1 y 7-6.

Por ahora Carlos Alcaraz no ha cedido ni un solo set en este arranque del US Open 2023. El murciano no podrá confiarse ante Daniel Evans, ya que la experiencia con eliminaciones como las de Holger Rune o Stefanos Tsitsipas deja claro que cualquiera puede caer en Flushing Meadows. El público sigue esperando poder disfrutar en la pista central Arthur Ashe esa final tan deseada entre el español y Novak Djokovic.

Daniel Evans ha alcanzado la tercera ronda del US Open 2023 después de haberse impuso a Galán en la primera fase (6-4, 6-2 y 7-5), mientras que en el siguiente choque sucumbió ante él Botic van de Zandschulp (1-6, 6-1, 6-3, 6-,3). Carlitos Alcaraz se ha enfrentado en dos ocasiones al de Birmingham y en las dos ha ganado -Conde de Godó en 2023 y en Viena en 2021-.

A qué hora juega Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz se medirá a Daniel Evans en el partido correspondiente a la tercera ronda del US Open 2023. La pista central Arthur Ashe volverá a acoger un partido del murciano para que siga dándolo todo en su defensa de este Grand Slam, el primero que ganó en su carrera hace un año. En juego hay un billete para la próxima fase y si el de El Palmar quiere estar ahí tendrá que imponerse al tenista de Birmingham. Este encuentro se disputará en la madrugada del sábado 2 al domingo 3 de septiembre, pero la organización todavía no ha facilitado la hora a la que arrancará.

Cómo ver por TV el Alcaraz – Evans

El Carlos Alcaraz – Daniel Evans tercera ronda del US Open 2023 se podrá ver por televisión en directo a través de Movistar+, que es el medio de comunicación que adquirió los derechos del último Grand Slam del año en España. El encuentro se podrá seguir en los canales de Vamos o Movistar Deportes, pero también se puede disfrutar del choque en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+. Además, en OKDIARIO te ofreceremos la mejor información acerca de todo lo que ocurra en este partidazo.