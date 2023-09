Alcaraz acelera ante Harris para entrar en tercera ronda del US Open

Era importante ganar, convencer y también pasar el menor tiempo posible en pista. Carlos Alcaraz, aun con las dudas mostradas en el tercer set, logró cumplir con su triple cometido en su primer partido completo en el US Open 2023, el correspondiente a la segunda ronda de competición y en el que superó (6-3, 6-1, 7-6) al sudafricano Lloyd Harris, un tenista superior al puesto 178 que dicta su ranking ATP y que puso en moderados apuros a un Alcaraz que sacó la magia y la determinación para acelerar hacia la tercera ronda en Nueva York, donde se medirá al británico Daniel Evans.

Alcaraz, después de derrotar sin casi ritmo a Koepfer en primera ronda, tras abandono del alemán mediado el segundo set, se plantaba en segunda ronda con Harris como rival. El sudafricano, que trata de reencontrarse tras una dura lesión, mostró sus credenciales durante el encuentro, igualado a excepción de un segundo set en el que la exhibición tenística de Carlos fue categórica. En el primero, moderadamente, y en el tercero, de forma clara, Lloyd puso en aprietos a un Alcaraz que tiró de su habilidad en los tie-breaks para impedir que su rival forzara la cuarta manga.

El encuentro, contrastando con el de Koepfer, se fue hasta las dos horas y media, algo más largo de lo que hubiera deseado Alcaraz, pero necesario para coger ritmo y compensar lo ocurrido en primera ronda. Carlitos tardó unos juegos en poner la maquinaria en funcionamiento, pero una vez lograda la puesta a punto, completó set y medio de grandísimo nivel, el mejor visto en toda la gira norteamericana junto con momentos de la final ante Djokovic en Cincinnati.

Carlos Alcaraz put something funky on this one. 🌀 pic.twitter.com/REW8sQFy5R

— US Open Tennis (@usopen) September 1, 2023