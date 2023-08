Djokovic le quita el número uno a Alcaraz tras arrasar en su estreno en el US Open

Novak Djokovic será, matemáticamente e independientemente de lo que pueda suceder en los próximos días, número uno del ranking ATP una vez finalice el US Open. El tenista serbio se estrenó con victoria en su duelo de primera ronda del cuarto Grand Slam de la temporada, tras superar de forma clara al francés Alexandre Muller, y consiguió así el triunfo que necesitaba para que las cuentas le otorguen de nuevo el primer puesto en la clasificación.

Djokovic no dio ninguna opción a Müller en un partido disputado en horario nocturno en el US Open y que se solventó con un resultado de 6-0, 6-2 y 6-3, en apenas una hora y 32 minutos de juego. Novak, que está de vuelta en Nueva York después de su ausencia obligada en 2022 debido a su no vacunación contra el coronavirus –motivo por el que no defiende puntos ATP– sacó su versión más arrolladora ante un jugador que no le pudo seguir el ritmo en ningún momento y que dejó una imagen inferior a la del duelo de segunda ronda del pasado Wimbledon, en el que compitió de forma honrosa con Carlos Alcaraz, a la postre campeón del torneo.

La victoria de Novak Djokovic es, además, de doble felicidad para el tenista serbio, quien pudo ver cómo por su lado del cuadro se le cayeron dos rivales importantes de cara a las rondas finales. Holger Rune, cuarto cabeza de serie y potencial contrincante de Nole en semifinales tras el sorteo del cuadro, se despidió de forma sorpresiva en primera ronda del US Open a manos del español Roberto Carballés, que logró uno de los mejores triunfos de su carrera deportiva en Nueva York. Por su parte, Felix Auger-Aliassime, en el camino de Djokovic para octavos, también se despidió a las primeras de cambio, en su caso ante Mackenzie McDonald.

Así quedará el ranking ATP tras el US Open

La clasificación de la ATP sufrirá, ya de forma segura, cambios importantes en lo más alto tras la celebración del US Open. El motivo no es otro que el ascenso al número uno de Novak Djokovic, quien ya dejó la tarea casi hecha con su triunfo en el Masters 1000 de Cincinnati a manos de su gran rival y actual líder del ranking, Carlos Alcaraz.

A Djokovic sólo le hacía falta una victoria en el US Open para sumar los puntos necesarios y superar a un Carlos Alcaraz que sólo puede mantenerse o caer en el cuarto Grand Slam de la temporada, en el que defiende los 2.000 puntos correspondientes al ganador de la edición de 2022. Por ello, aunque Carlitos venciera de nuevo en Flushing Meadows este año, quedaría en la clasificación ATP por detrás de Novak Djokovic, que no pudo jugar el torneo el año pasado y por ende no defiende nada.