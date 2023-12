Carlos Alcaraz, el chico de oro del tenis

Carlos Alcaraz es el chico de oro del deporte mundial. Nadie como él en términos de juventud y de magnitud, en cuanto a hacerse hueco en el olimpo de una disciplina, el tenis, que tiene en activo a los dos mejores jugadores de todos los tiempos. Alcaraz, con sólo 20 años, consigue codearse tanto con Rafa Nadal como con Novak Djokovic en lo deportivo y lo mediático, y prueba de ello es que dos potencias como Arabia Saudí y Estados Unidos le han reclamado para disputar sendos partidos de exhibición ante los más grandes.

Alcaraz se enfrentará, en sendas batallas amistosas, a Novak Djokovic en Arabia Saudí y a Rafa Nadal en Las Vegas, en Estados Unidos. Dos partidos sin nada en juego en lo competitivo, que demuestran que el joven murciano es una realidad en lo mediático, ya que estos compromisos vendrán acompañados de un montante económico extraordinario, aunque las cifras no hayan sido reveladas.

El pasado lunes se anunciaba la reedición del duelo que no pudo disputarse en 2023 debido a la lesión de Rafa Nadal y que medirá, el próximo 3 de marzo de 2024, al propio Nadal con Carlos Alcaraz en Las Vegas. No hablamos de un acontecimiento cualquiera, si no de una exhibición extraordinaria a todas luces, situada en plena vorágine del calendario ATP –antes del Masters 1000 de Indian Wells–, con la capital del entretenimiento como escenario y Netflix como productora principal, asegurando además la emisión en directo del encuentro, una novedad entre los contenidos de la plataforma.

Esta cita, llamada El Slam de Netflix, juntará a un tenista con una nómina de títulos de matrícula de honor, caso de Rafa Nadal, con su sucesor en el tenis español y también a nivel mundial, no sólo en el ámbito tenístico, si no como ídolo de masas. Allá donde va, Carlos Alcaraz triunfa, y eso lo saben patrocinadores, que quieren al joven prodigio del tenis en enfrentamiento con los dominadores históricos del deporte.

EEUU con Nadal; Arabia Saudí con Djokovic

Bastante antes del duelo amistoso con Rafa Nadal en Las Vegas, cortesía de Netflix, Carlos Alcaraz disputará otros dos partidos de exhibición en distintas partes del mundo, siendo la del día 27 de diciembre, en Arabia Saudí, digna de mención al medirse al número uno del ranking ATP y su gran rival en la actualidad.

La Riyadh Season Cup medirá a Carlos Alcaraz con Novak Djokovic, en un duelo también amistoso, pero que servirá para que ambos calienten motores de cara al inminente inicio de temporada, que en el caso de Carlitos no se dará de manera oficial hasta el Open de Australia –Djokovic disputará la United Cup 2024–. El 27 de enero, Alcaraz y Djokovic harán las delicias del público de Arabia Saudí, país con poderío económico sobresaliente que quiere invertir en el tenis, como hizo con anterioridad en el golf o en el fútbol, y sabe dónde están los grandes reclamos para marcar la diferencia.

Alcaraz y la exhibición benéfica en Murcia

El tercero de los partidos amistosos que tiene cerrado Carlos Alcaraz para los próximos meses le llevará a casa, a Murcia, lugar en el que en la tarde-noche del 28 de diciembre se medirá a Roberto Bautista, concretamente en el Palacio de los Deportes de Murcia y en una cita denominada con el nombre del actual número 2 de la ATP. La Copa Carlos Alcaraz será un acto benéfico en el que su gran protagonista participará activamente, y donde ha quedado patente la devoción del público. Tal y como informaron medios locales, las 7.500 entradas puestas a la venta duraron menos de dos horas en taquilla, física y online.