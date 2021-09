Antonio Maestre ha dado con un hueso duro de roer. El ultrapodemita ha querido dejar en ridículo a Alfonso Reyes tras uno de sus últimos mensajes en las redes, pero el que ha acabado mal parado ha sido él tras el brutal zasca que le ha dado el ex jugador de baloncesto. Cabe destacar que el presidente del sindicato de jugadores (ABP) ni había mencionado a Maestre, sino que simplemente había comparado el comunismo con el nazismo.

«Hacer una loa al Manifiesto Comunista es como hacerla al Mein Kampf», escribió Alfonso Reyes, una reflexión compartida por varios cientos de usuarios en las redes sociales. Pero el provocador Antonio Maestre tuvo que saltar e intentó desprestigiar la carrera deportiva del ex pívot comparándolo con Michael Jordan, algo que no le salió del todo bien: «Esto es más o menos como equiparar a Alfonso Reyes con Michael Jordan».



Fue entonces cuando el hermano de Felipe Reyes, sin una sola palabra de por medio, le contestó con una fotografía en la que Alfonso hacía un mate con Jordan de fondo, un tremendo zasca muy aplaudido en las redes sociales que rápidamente ha recibido cientos de RTs. «Grande Alfonso. Zascazo en la boca de Miguelito Lacambra», «¡Ya vas caliente!», «En toda la boca», «Vuelve a por otro», «El zasca del año», «No te cansas de demostrar lo terriblemente ignorante que eres», fueron algunas de las respuestas.

Un Alfonso Reyes cuya última reflexión acerca de las fallas y la religión también se hizo viral: «Creo que las creencias religiosas deben respetarse. Lo que no puede ser es quemar unas fallas y otras no por miedo o presiones.

Lo fácil es atacar al cristianismo, no hay peligro de respuesta».