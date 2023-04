Gerard Piqué concedió una entrevista a Gerard Romero en Jijantes y trató todos los temas que le pusieron sobre la mesa, incluido el asunto de su separación. El ex futbolista del Barcelona habló sobre las canciones de Shakira en las que no ha dejado de lanzarle dardos tanto a él como a Clara Chía.

«Ahora nos dedicamos a tirar el beef este, que luego la otra ya… Y no quiero entrar porque es un tema personal, pero el tema de tirar beef, que está muy bien y es la moda y el zasca y tal, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental en la gente a la que le tiras el beef. Queda muy bien a título personal y oh, la puta ama, y no sé qué, pero no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para pensar luego que nos hemos pasado? La gente, tío… Yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad», dijo.