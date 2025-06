Brillante doblete de los Márquez en la carrera al sprint en Italia: gran remontada de Marc con Álex segundo

Nuevo doblete de los Márquez, esta vez en la carrera al sprint del GP de Italia de MotoGP. Marc cuajó una gran remontada tras una mala salida y acabó ganando con autoridad los 12 puntos de esta modalidad. Por detrás, su hermano Álex con un meritorio segundo puesto y dando guerra hasta el final. Tercero fue Bagnaia en un sábado que no fue del todo bueno para los pilotos italianos en casa.

Marc Márquez no salió nada bien y cayó a la séptima plaza, aunque en apenas dos curvas ya se había colocado cuarto a rueda de su hermano Álex. Bagnaia aprovechó la extraña salida para ponerse líder, pero tampoco le duró demasiado el liderato por Álex Márquez le adelantó magistralmente en la segunda vuelta, intentando escaparse lo antes posible para no tener que vérselas ni con el italiano ni con su hermano en las vueltas finales de esta carrera al sprint.

Marc era más rápido que Bagnaia y acabó pasándole fácilmente para intenar que su hermano no se escapara. Y lo consiguió. Se pegó a la rueda de Álex y en la cuarta vuelta le adelantó aprovechando la velocidad punta de la Ducati en la recta principal del circuito de Mugello, que veía como los dos hermanos españoles imponían su ritmo sobre el asfalto. Un Marc que en cuanto pudo apretó al máximo para abrir una pequeña ventaja que acabó siendo clave para no sufrir ningún susto en las últimas vueltas. Por detrás, Maverick Viñales también estaba haciendo una gran carrera y tras adelantar varias posiciones se puso casi a rueda de Bagnaia, aunque no pudo superar al italiano, que se resistió y consiguió mantener la tercera plaza en la carrera al sprint del GP de Italia de MotoGP.

Problema de Marc Márquez en la salida

En la salida, Marc tuvo un problema al activar el dispositivo de bajar la moto y perdió varias posiciones. Pero ni por esas dejó de ser el más rápido. De séptimo en la salida a un triunfo solvente… en una pista que no le gusta y en casa de Bagnaia. Los Márquez pudieron con Pecco, que, al menos, resistió a Viñales. Ocho victorias de nueve para Marc en los Sprint, mientras que Raúl Fernández y Aldeguer sumaron a costa de Quartararo.

En la general, Marc Márquez amplía rentas. Le saca ya 35 puntos a su hermano Álex y 98 a Bagnaia, que no restó ni en un territorio amigo para él, en un circuito de Mugello que este sábado vio al mejor Márquez en mucho tiempo: rápido, con cabeza tras la mala salida, sabiendo gestionar la carrera al sprint y ganando con autoridad tras remontar del séptimo lugar al primer puesto en apenas cuatro vueltas.