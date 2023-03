Flavio Briatore es una de las personas que más han marcado la trayectoria de Fernando Alonso en la Fórmula 1. El ex jefe de Renault no ha dudado lo más mínimo en lanzar varios misiles hacia Alpine, última escudería del asturiano y donde no tuvo una gran experiencia. El italiano también alabó la figura de un Alonso que está encantando con Aston Martin y el rendimiento que está dando en estas dos primeras carreras de la temporada.

«Con 41 años es más rápido que veinteañero, nunca tuvo dudas . Decían que era demasiado viejo, que no era un hombre de equipo. Disparates. Solo dale el coche y trae resultados. Excepcional», comienza Briatore.

Sobre el fichaje por Aston Martin, el italiano criticó a Alpine por haber menospreciado a Alonso por su edad. Una edad a la que Aston Martin no le importó a la hora de ofrecerle dos años de contrato: «Compartimos la decisión, nos arriesgamos. Pero valió la pena: nos ofrecieron un contrato de dos años mientras que otros, con la excusa de la edad, solo uno. Entonces supimos que Lawrence Stroll estaba formando un gran equipo. Ahí vimos las ganas de cambio que no había, por ejemplo, en el Alpine».

El ex jefe de Renault, en una entrevista para Corriere della Sera, se rindió ante el gran proyecto que está llevando a cabo Lawrence Stroll: «Le conozco desde hace 30 años, es un auténtico entusiasta de la F1, es un empresario de éxito. Comenzó como patrocinador y luego compró Racing Point. Se llevó a mucha gente de Red Bull y de otros equipos: eran los número dos o tres en sus cuadras, les dio mayores responsabilidades. Ha invertido en el túnel de viento y la nueva sede en Silverstone. Si quieres crecer, tienes que hacer esto».

Aspiraciones en el Mundial

«Me esperaría a decir que ya se acabó el Mundial. El Aston Martin sigue siendo un coche ‘virgen’: veremos cuánto puede crecer con la evolución. Los demás todavía tienen que entender sus problemas, Fernando tiene un coche que es fácil de entender y manejar. Si tiene la oportunidad de ganar, no la dejará escapar», zanjó.