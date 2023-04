Bombazo inesperado: sale a la luz el romance entre Fernando Alonso y Taylor Swift

Fernando Alonso y Andrea Schlager anunciaron semanas atrás por sorpresa su ruptura. El piloto asturiano parecía estar en un gran momento personal junto a la periodista austríaca, pero el amor llegó a su fin y pese a que mantienen una buena relación ya no están juntos. Ahora, ha salido a la luz un inesperado bombazo sobre la situación sentimental de Alonso, que habría iniciado un romance con Taylor Swift.

Son varios los usuarios que están atando cabos en las redes sociales para relacionar al piloto de Aston Martin y la famosa artista estadounidense. Hasta el momento no se le ha podido ver juntos en público, pero hay varios factores que podrían demostrar que están iniciando algo juntos. En primer lugar, la ruptura de Alonso y Andrea Schlager coincidió en el tiempo con la separación de Taylor Swift y el actor Joe Alwyn, que rompieron unos días más tarde.

La cosa no queda ahí. La famosa cantante y empresaria tiene 33 años, la famosa y viral cifra que envuelve al fenómeno Fernando Alonso desde hace meses porque es la victoria que trata de conseguir ahora. Además, en las redes sociales interpretan referencias a Fernando Alonso en algunas letras de Taylor Swift, aunque fueran publicadas hace casi un año y escritas tiempo antes.

Los rumores de romance han llegado hasta a Estados Unidos, país de origen de la cantante. Concretamente, a la NASCAR, famosa competición en la que han preguntado al piloto Bubba Wallace por la relación entre Fernando Alonso y Taylor Swift, una cuestión que no supo cómo abordar y que le dejó casi sin palabras.

LMAO, the Alonso-Taylor Swift rumor has spread throughout the paddocks of all racing categories, and drivers are being interviewed about it 🤣🤣🤣🤣#TAYNANDO pic.twitter.com/fnqXknJpn1

— Bala (@f1moviestvgames) April 23, 2023