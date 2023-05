Bombazo: la foto definitiva que confirma el romance entre Fernando Alonso y Melissa Jiménez

La vida sentimental de Fernando Alonso sigue generando una gran expectación. Hace unos días publicaron en redes sociales una fotografía del piloto asturiano de Aston Martin en la que se veía de fondo a la periodista Melissa Jiménez, ex mujer de Marc Bartra y madre de sus hijos. Desde entonces, los rumores de romance se dispararon y ahora todo apunta que la relación va en serio.

Matthew J. Thompson, periodista británico que cubre el Mundial de Fórmula 1, fue el que subió la primera imagen en la que se veía a Fernando Alonso fotografiándose con un fan en las escaleras de entrada al Instituto Oceanográfico de Mónaco y de fondo aparecía la reportera Melissa Jiménez con su hija de la mano. Ahora ha ido mucho más allá, publicando una fotografía de ambos en el mismo coche, el asturiano conduciendo y la comunicadora en el asiento del copiloto.

Hi everyone. As I posted a few weeks ago, the relationship between Melissa Jiménez and Fernando Alonso is confirmed. I am very proud to have been the first to reveal it. Thank you for your support. God bless you all https://t.co/1IEfvBZSdq pic.twitter.com/AhIzFi52fR

— Matthew J. Thompson🇬🇧 (@realMJThompson) May 31, 2023