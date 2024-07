El Barcelona segrega a catalanes y al resto de españoles con los precios de sus Tours

El Barcelona separa y divide a sus aficionados no entre socios o no socios, como acostumbran todos los clubes en cualquier tipo de actividad relacionada con el club, sino que la entidad blaugrana los segrega entre residentes de Cataluña o no residentes, catalanes o españoles y resto del mundo. El Barça lleva desde este pasado 1 de julio apostando por la única forma de generación de riqueza que le puede aportar el Camp Nou, a medio hacer y con las obras a pleno rendimiento, que es Barçaland, «el festival más culé de Barcelona» como el propio club titula.

El Barcelona cobra a sus aficionados de todo el mundo, excepto a los residentes de Cataluña, 49 euros por la ‘total experience’ que tienen preparado en su festival culé, cuando a los que en estos momentos residen en territorio catalán les cobra cerca de un 25% menos, 38 euros. El Barça vuelve a dividir, a segregar a sus aficionados, entre residentes en Cataluña y no residentes, una tónica habitual que ya ha puesto en práctica en otras ocasiones como con la venta de entradas a los partidos de Liga.

¿Y qué ofrece la ‘experiencia total’ del Barcelona en su particular Barçaland? Pues aquellos residentes o no de Cataluña podrán disfrutar –eso sí, a diferentes precios– de un paquete que incluye visita al museo más audioguía, tres lanzamientos al robokeeper, Barça Virtual Dream, personalización de la camiseta en la Barça Store, una foto digital de la visita, acceso gratuito para todos los públicos a las actividades de la Zona Barçaland, espacio para niños, pintacaras, música, espectáculos y talleres en una programación que ya han definido, así como una visita al mirador de las obras del Camp Nou…

Todas las opciones de pago relacionadas con el Barçaland, instalado en los alrededores del Camp Nou en obras, cuentan con un descuento para residentes en Cataluña, en una separación clara entre aficionados dependiendo de su residencia, nada que ver con socios o no socios. Por ejemplo, la visita al bus del Barça cuesta 7 euros para no residentes, y 5 para los que sí.

También la entrada básica al museo sin Barçaland y todos los extras, que cuesta 28 euros para los no residentes y 16 euros para los que sí, más de un 40% de descuento en este caso para visitar el museo con audioguía y acceder al mirador de las obras. El club también ofrece otra experiencia ligada al baloncesto, que incluye también visita al museo con audioguía y acceder al mirador de las obras, además de un tour guiado por los espacios privados del Palau Blaugrana. Esta cuesta 45 euros para no residentes y 39 para residentes…

El Barcelona no sólo segrega entre catalanes y españoles, por lugar de residencia a sus aficionados, sino que no cuida a sus socios en este sentido, ya que el único beneficio que ofrece el Barça para estos en lo relacionado al museo y Barçaland es en lo referente a Barça Café, en la cafetería, donde se aplicará un 20% de descuento (hasta un ticket máximo de 50€). Aunque este mismo descuento del 20% también lo aplican al público local, acreditando DNI con residencia en Cataluña, y efectivo de lunes a domingo de 15:00 horas al cierre (hasta un ticket máximo de 50€).