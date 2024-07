Más calabazas al Barcelona: la promesa del fútbol inglés dice no a Laporta

Primer objetivo del Barça… y primera calabaza. El Barcelona tenía interés en Jaden Philogene, una de las mayores promesas que dio esta pasada temporada Inglaterra, extremo de 22 años del Hull City que había sido una de las sensaciones de esta pasada Championship, la segunda inglesa, donde no ha logrado ascender a la élite. El futbolista habría rechazado el ofrecimiento culé y optaría en estos momentos por seguir en Inglaterra, con propuestas de la Premier League.

Jaden Philogene deja plantado al Barcelona. El joven extremo inglés era una de las alternativas que manejaba la secretaría técnica culé por si fallaban sus objetivos prioritarios, que se sitúan más próximos a jugadores como el español Nico Williams o el colombiano Luis Díaz. Tasado actualmente en 15 millones de euros, Philogene firmó una gran temporada con el Hull City, con el que hizo 12 goles y seis asistencias en 32 partidos de liga, y eso que estuvo prácticamente un mes parado por una lesión de rodilla.

«Sí, todo es verdad», reconocía esta semana Acun Ilicali, propietario turco del Hull City, confirmando el interés del Barcelona por Philogene, sobre el que afirmaba: «Pero les dije a mis fans que no vendería a nadie. Mi idea en el fútbol no es ganar dinero, mi idea es hacer un club más fuerte y más grande. Pero a veces para hacer un club más grande, si un jugador dice ‘quiero irme’, es un caso diferente. Un cambio de jugador no es el fin del mundo. Pero no me gustaría frenar carreras o movimientos a mis jugadores debido a un contrato. Entonces, en ese caso, si Jaden quiere mudarse y dice que quiere ir a algún lugar, esto es algo por lo que no podemos hacer demasiado».

Sus declaraciones pusieron en el mapa culé a Philogene, desconocido para gran parte de los aficionados del Barcelona, que ya visualizaban al joven extremo como una opción real… aunque no por mucho tiempo. El futbolista tendría otros planes de futuro muy diferentes a los que le hacía llegar el Barça.

El fichaje de Philogene por el Barcelona es»complicado e improbable», así lo transmite uno de los especialistas en el mercado como Fabrizio Romano, que duda mucho que se pueda dar esta operación, ya que el jugador da prioridad a seguir su carrera en Inglaterra y ya son varios los clubes interesados en su fichaje, decisión que no se demoraría mucho en el tiempo.

Philogene firmó el pasado verano por el Hull City, proveniente del Aston Villa, a cambio de casi seis millones de euros, y en una campaña estaría ya triplicando como mínimo su valor. Al parecer, los clubes que se han interesado por él serían Crystal Palace, Ipswich Town y Everton, trío de clubes de la élite que ya han transmitido una oferta formal al club que preside Ilicali.

Al parecer, la oferta que envió el Barcelona al Hull City contemplaba un primer año de cesión del jugador y una opción de compra a final de temporada que variaba según diferentes objetivos, pero que estaría situada entre los 20 y 23 millones de euros según Sport, oferta y desechada ante los intereses del propio Philogene…