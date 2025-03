Barcelona – Osasuna en directo: partido de Liga hoy en vivo

El Barcelona recibe a Osasuna en el Estadio Olímpico Lluís Companys para disputar el partido que correspondía a la jornada 27 de la Liga y que tuvo que ser aplazado por la repentina muerte del médico del cuadro azulgrana Carles Miñarro. Ahora el fútbol español regresa tras el parón de selecciones y los de Hansi Flick irán a por todas, ya que con un triunfo o un empate adelantarán al Real Madrid y pasarán a ostentar el liderato de la clasificación. En la web de OKDIARIO te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Barcelona – Osasuna.

Barcelona – Osasuna, en directo

Así está la clasificación de la Liga

La Liga está siendo apasionante y el Barcelona dio un golpe sobre la mesa antes del parón de selecciones gracias a la épica remontada que firmó frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano, al que ganó por 2-4 después de haber ido perdiendo 2-0. Los culés colideran la clasificación del campeonato junto al Real Madrid, teniendo 60 puntos ambos, por lo que lo que suceda hoy, jueves 27 de marzo, en el Estadio Olímpico Lluís Companys puede ser importante, aunque no será decisivo. Si los pupilos de Hansi Flick consiguen empatar o ganar frente a los rojillos superarán a los de Concha Espina y liderarán la tabla en solitario. Por su parte, los colchoneros están terceros con 56 unidades, por lo que no tendrán margen de error si quieren pelear por el título. Por otro lado, los de Vicente Moreno están en la zona baja de la tabla, pero todavía tienen una distancia considerable con los puestos de descenso, pero no pueden confiarse para no pasar apuros en las últimas fechas de la competición.

El partido aplazado

Lamentablemente este partido se tuvo que suspender hace unas semanas por el trágico fallecimiento del doctor del primer equipo del Barcelona Carles Miñarro. La Liga y la RFEF fijaron el choque para hoy debido a lo cargado del calendario, algo que no gustó nada a los culés porque no ha dado tiempo a que los internacionales sudamericanos, Raphinha y Ronald Araújo, hayan llegado en plenas condiciones para estar disponibles para Hansi Flick por los compromisos con sus selecciones.

¡Partidazo en Montjuic!

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la narración del resultado, goles y minuto a minuto de este Barcelona – Osasuna aplazado que corresponde a la jornada 27 de la Liga que se disputa en Montjuic. Recordamos que si los azulgranas consiguen llevarse el triunfo en el Estadio Olímpico Lluís Companys dormirán como líderes en solitario de la clasificación.