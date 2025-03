El Barcelona sigue imparable

Paseo del Barcelona en el Olímpico de Montjuic para golear (3-0) a un endeble Osasuna y recuperar el liderato de la Liga en solitario. El equipo de Hansi Flick, a pesar de todas las quejas por el descanso, sigue imparable. Ferran y un Olmo que terminó lesionado sentenciaron el partido en 20 minutos. Robert Lewandowski puso la puntilla en el tramo final en un encuentro demasiado sencillo para el cuadro azulgrana.

Ferran Torres tardó diez minutos en abrir la lata y Dani Olmo sentenció el duelo desde el punto de penalti antes de los primeros 20 minutos. El mediocentro de Terrasa terminó lesionado y Lewandowski hizo el tercero en sus pocos minutos sobre el terreno de juego. Los de Hansi Flick vuelven a ser líderes en solitario con 63 puntos, tres más que el Real Madrid y siete puntos más que el Atlético de Madrid.

Un partido que ninguno de los dos equipos quiso jugar en esta fecha. Pero nadie pudo hacer nada. Este calendario infernal obligó a ambos clubes a hacer un esfuerzo. Es lo que tocaba. Hansi Flick anunció descansos en la previa, pero una vez salió el once, no fue para tanto. Se quedaron en el banquillo Lewandowski y Cubarsí más Raphinha en la grada. Pero el resto fue un once muy titular.

El Barcelona salió con cuatro en el medio: De Jong, Gavi, Pedri y Dani Olmo. Y arriba Ferran Torres hizo pareja con Lamine Yamal. Atrás la única novedad respecto a otros partidos era Eric García. Mientras, Osasuna salió con Budimir en el banquillo y once muy defensivo.

Duró muy poco la igualdad en el marcador en el Olímpico de Montjuic. El Barcelona comenzó apretando, amasando la bola y dominando el partido por todos los costados. Avisó Olmo por primera vez en el minuto nueve con un remate desviado desde el interior del área. Y un minuto después llegó el primero de la noche.

Diez minutos tardó el Barcelona en colocar el 1-0 en un partido que se estaba jugando 19 días después de lo previsto. De Jong, a un gran nivel, se marcó una gran jugada individual, abrió a la izquierda y Balde centró de primeras. Allí apareció Ferran como un tiburón y marcó un gol de puro nueve. 1-0 en Montjuic.

Olmo sentenció y se lesionó

El Barça estaba solucionando el problema que suponía este partido por la vía rápida. Y se le iba a poner el camino mucho más claro. En el minuto 17, Sergio Herrera derribó a Olmo en un claro mano a mano. Penalti clamoroso. No había duda. Lo tiró el propio Dani Olmo y el portero rojillo lo paró.

Pero la pena máxima se tuvo que repetir, ya que Moncayola había entrado dentro del área antes del disparo del atacante azulgrana. Y además, había sido él quien había despejado la pelota tras la parada de su portero. Volvió a coger la responsabilidad Dani Olmo, la tiró al mismo lado, engañando esta vez a Herrera, y marcó el 2-0. En menos de 20 minutos, el partido estaba sentenciado.

No todo fueron buenas noticias para el Barcelona en la primera mitad. Dani Olmo se tiró al suelo a los 28 minutos de juego. No podía seguir. Lesión muscular. Otra más para un jugador que acostumbra a este tipo de contratiempos. Salió en su lugar Fermín López. Antes del descanso, Ferran tuvo el tercero con un buen disparo directo al larguero. Osasuna tuvo un par de llegadas con muy poco peligro en el primer tiempo. Estaba siendo un partido muy plácido para el Barça.

Segunda parte con menos intensidad

La segunda mitad comenzó con cambio de Hansi Flick, que dio descanso a De Jong para darle minutos a un desaparecido Pablo Torre que no jugaba desde el pasado mes de enero. Avisó Osasuna, que sacó a Boyomo, en los primeros minutos con un remate desviado desde el interior del área. El Barça había salido al campo con una marcha menos, pensando ya en el siguiente compromiso.

El Barcelona continuó dominando y Lamine Yamal, en un par de ocasiones, pudo hacer el tercero. Pero se lo estaba tomando con calma. No tenía ninguna prisa y tenía el partido muy controlado, sobre todo en el marcador. Mientras, Vicente Moreno sacó dos cambios ofensivos dando entrada a Moi Gómez y Budimir en el minuto 60. Un minuto después, el propio Moi tuvo una clara ocasión para recortar distancias, pero disparó con miedo.

Más cambios hizo Flick en el minuto 67 dando entrada a Lewandowski por Ferran. El valenciano se llevó la ovación de la noche. Su gol estaba siendo clave. Aunque la entrada del polaco no tenía mucho sentido. Poco más estaba pasando en Montjuic. Osasuna no mordía y el Barça descansaba mientras jugaba al tran tran.

Lewandowski directo a por el pichichi

Robert Lewandowski, que sigue directo a por el pichichi de la Liga, hizo el 3-0 en el minuto 77 para ponerle la puntilla a un endeble Osasuna. A la contra, Fermín López corrió por banda, la puso directa al área y el delantero polaco no perdonó. Estaba siendo un paseo del equipo culé. Para esto había entrado Robert, para sumar su gol número 23 en Liga. Cerró los cambios Hansi Flick dando entrada a Gerard Martín y a Pau Víctor por Balde y Pedri. Repartiendo descansos y pensando en los siguientes compromisos.

Fue un paseo. El Barcelona recupera el liderato en solitario en esta Liga con tres puntos sobre el Real Madrid y siete sobre el Atlético de Madrid. Este equipo sigue imparable. Terminó el parón dando un golpe sobre la mesa en el Metropolitano y vuelve con la misma dinámica. Ahora le toca Girona, también en Montjuic, y luego viaje a Madrid para buscar un billete en la final de Copa.