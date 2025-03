Osasuna estalla contra las quejas del Barça: «Sólo se pueden quejar ellos y van en avión privado»

El partido entre Barça y Osasuna se convirtió en un quebradero de cabeza desde su suspensión el pasado ocho de marzo. El calendario, más a estas instancias de temporada, es el que es. Ofrece muy poco margen de maniobra, menos todavía cuando apenas quedan dos meses y medio de competición, y menos si los azulgranas avanzan rondas en Champions.

Se llegó a hablar de que el partido se disputase entre la penúltima y última jornada liguera, algo que desvirtúa el campeonato, pues para esos visos los equipos pueden no jugarse lo mismo que cuando estaba fijado el encuentro en primera instancia. Con lo cual, la Liga despejó la incógnita de la ecuación situando el encuentro este jueves, inmediatamente después del parón de selecciones.

Tan cercano en el calendario que los jugadores apenas han descanso de los enfrentamientos con sus respectivos combinados nacionales y algunos, como Boyomo o Raphinha, que disputaban sus partidos en África y Sudamérica respectivamente, llegar entre algodones tras extensos viajes. La onda expansiva de las quejas azulgranas alcanzó toda España, no tanto la de Osasuna.

Por ello, Braulio Vázquez, director deportivo del club navarro, ha alzado la voz antes de la disputa del partido. «Nosotros no tenemos los recursos de otros equipos que pueden fletar aviones privados. Nosotros somos lo que somos. Él (Boyomo) siempre con buena cara. Lleva muchos minutos, probablemente después de Sergio el que más minutos lleva en el equipo, pero no está en condiciones de jugar de titular. Parece que solo pierde jugadores el Barça», aseguró.

Además, Osasuna tiene tres salidas consecutivas fuera de casa, teniendo que jugar en Barcelona el jueves 27 de marzo y en menos de 72 horas después deberá jugar en San Mamés. «Entonces, Budimir está ahí sentado, Bryan Zaragoza no juega hoy, Lucas Torró no puede estar… Robert Lewandowski no estaba convocado y está convocado. Ya me contarás, ¿qué quieres que te diga?», añadió.

«No entiendo que habiendo precedentes, pudiéndose jugar como se jugó un Celta vs Real Madrid en la jornada 37, ¿por qué nosotros no podemos jugar? No nos podemos quejar. 72 horas deben ser para todos, quizás para nosotros igual son diferentes. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros, como somos pequeños, al final parece que no nos podemos quejar», cerró Braulio Vázquez.