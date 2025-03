Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo el Barcelona - Osasuna aplazado de la jornada 27 de la Liga Este partido fue aplazado hace varias semanas debido a la trágica muerte del médico del Barcelona Carles Miñarro El Barcelona buscará la victoria para liderar en solitario la clasificación de la Liga

Tras este parón internacional el Barcelona se vuelve a vestir de corto para enfrentarse a Osasuna en el partido que corresponde a la jornada 27 de la Liga, el cual tuvo que ser aplazado por el triste fallecimiento de Carles Miñarro. Los azulgranas, que tendrán a bastantes jugadores recién llegados de sus selecciones, tienen que darlo todo sobre el césped del Estadio Olímpico Lluís Companys, ya que son conscientes de que con un empate o una victoria podrán pasar a liderar en solitario la clasificación. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este encuentro que se juega en Montjuic.

Horario del Barcelona – Osasuna: a qué hora se juega el partido de la Liga

El Barcelona recibe a Osasuna en el Estadio Olímpico Lluís Companys para jugar el partido correspondiente a la jornada 27 de la Liga, que fue aplazado hace unas semanas debido a la muerte inesperada de Carles Miñarro, médico del conjunto culé, unas horas antes del inicio. La patronal y la Real Federación Española de Fútbol colocaron el encuentro en esta fecha, algo que no gustó al Barcelona, ya que a Raphinha y a Ronald Araújo no le daban tiempo a volver de sus compromisos internacionales en Sudamérica. Además, hay que añadir que Íñigo Martínez no fue con España debido a una lesión y Pau Cubarsí sufrió molestias y se volvió antes de tiempo, siendo seria duda para este choque frente al combinado rojillo. Por otro lado, los de Hansi Flick tienen la oportunidad de liderar en solitario la clasificación del campeonato, pero para ello tendrán que imponerse al combinado que dirige Vicente Moreno.

La Liga ha programado este apasionante Barcelona – Osasuna correspondiente al partido aplazado de la jornada 27 de la Liga para este jueves 27 de marzo. La patronal que dirige Javier Tebas lo fijó en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que todo transcurra con total normalidad para que el balón ruede de manera puntual en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Barça – Osasuna: dónde ver gratis en directo por TV y online

La Liga sigue estando al rojo vivo, aunque es cierto que antes del parón de selecciones el Barcelona dio un golpe sobre la mesa al remontar al Atlético en el Metropolitano y acabar ganando 2-4. Ahora mismo los pupilos de Hansi Flick colideran la clasificación con el Real Madrid, empatados a 60 puntos y con cuatro unidades más que los colchoneros, por lo que un empate o una victoria frente a Osasuna les permitiría ocupar la primera plaza en solitario.

Dazn fue uno de los medios de comunicación que se hizo con los derechos para emitir en nuestro país diferentes partidos del campeonato liguero. Este Barcelona – Osasuna de la jornada 27 de la Liga que fue aplazado se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene en diferentes plataformas como Movistar+. Este canal es de pago y habrá que pagar para disfrutar todo lo que suceda en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Por otro lado, todos los aficionados del cuadro azulgrana, del de Pamplona y amantes del campeonato liguero español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Barcelona – Osasuna de la jornada 27 de la Liga mediante la aplicación de Dazn. Esta app puede ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como se podrá acceder a su página web con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos, como es habitual, la mejor información previa a este apasionante encuentro aplazado de la jornada 27 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Osasuna desde una hora y media antes del inicio. Una vez suene el pitido final publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que se produzcan en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Árbitro y estadio del partido Barcelona – Osasuna

El Estadio Olímpico Lluís Companys, que se ubica en el barrio de Montjuic, será el campo donde se celebrará este vibrante Barcelona – Osasuna aplazado que corresponde a la jornada 27 de la Liga. Este recinto sigue siendo la casa de los culés mientras continúan las obras del Camp Nou y fue inaugurado en 1928, teniendo 56.000 asientos disponibles que se esperan llenos para apoyar a los suyos hacia esa victoria que les permita conseguir el liderato en solitario.

Este campo es muy importante para la historia de nuestro país, ya que hay que recordar que el Estadio Olímpico Lluís Companys fue la sede de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Por otro lado, se han celebrado bastantes conciertos, pasando por allí los mejores artistas y grupos del plano internacional.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado a Mateo Busquets Ferrer para que dirija la contienda Barcelona – Osasuna aplazado de la jornada 27 de la Liga. Javier Iglesias Villanueva estará al frente del VAR revisando cualquier acción polémica que se produzca para avisar a su compañero y recomendarle que la analice en el monitor que estará situado en la banda del Estadio Olímpico Lluís Companys.