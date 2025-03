Pep Guardiola ha hablado personalmente con Frenkie de Jong para intentar convencerle de que sea uno de los líderes de su último proyecto en el Manchester City. El holandés, que acaba contrato con el Barcelona en 2026, no quiere renovar a pesar de que Hansi Flick le considera “intocable” y podría salir a final de temporada.

En el Barcelona hay caso De Jong. El holandés, que llegó al club azulgrana como uno de los grandes fichajes de Bartomeu después de pagar al Ajax más de 90 millones de euros, ha tenido destellos de crack pero no ha sido el jugador franquicia que se esperaba de él ni por rendimiento ni por regularidad.

El Barça, ahogado en su propio drama financiero tras la gestión de Bartomeu y la incapacidad de Laporta para enderezar las cuentas, ha tratado de colocarle en las dos últimas ventanas de mercado veraniego, pero ni ha encontrado un club comprador capaz de hacer una oferta asumible para los azulgranas ni De Jong ha puesto nunca nada de su parte por salir del Barcelona, donde es el jugador mejor pagado de la plantilla.

De Jong en el escaparate

Después de dos temporadas marcadas por una interminable lesión de tobillo, el holandés parece haber resucitado. Flick le ha dado minutos y confianza aunque fuera a costa de sacrificar a un producto de La Masía como Casadó. Ahora De Jong se siente titular, está físicamente bien después de mucho tiempo y eso le permite parecerse a aquel jugador que asombró a Europa en el Ajax.

Laporta y Deco, que renegaban de él, ahora tratan de seducirle para que renueve, siquiera sea para obtener un traspaso mejor, porque De Jong termina contrato en 2026 y tiene la sartén por el mango. Puede renovar, irse en junio con un traspaso de bajo coste o cumplir el año de contrato que le queda con el Barcelona e irse con la carta de libertad a final de la próxima temporada.

Los grandes de Europa, que ha visto la resurrección de De Jong, empiezan a revolotear en torno a su puerta, a pesar de su sueldo supera los 25 millones brutos por temporada. El jugador y sus agentes saben que no volverán a firmar otro contrato fuera de mercado como el que le firmó Bartomeu, pero también son conscientes de que De Jong todavía tiene pretendientes.

Por eso Guardiola le ha llamado personalmente: para tratar de seducirle y convencerle de que emprenda una aventura a su lado en el Manchester City. Pep cree que el holandés puede ser el compañero ideal para Rodrigo y juntos liderar el centro del campo citizen.

Si De Jong no renueva, el Barcelona se verá casi obligado a traspasarle este verano para evitar que se vaya gratis en 2026. Flick no quiere que se marche pero el holandés no olvida cómo le trató el club y cómo casi se le señaló como un bulto sospechoso. Ahora podría tomarse su venganza, ya sea este verano o el que viene.